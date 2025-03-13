幻藍小熊韓國打歌 拚到一位候補

幻藍小熊推出新單曲，也力拚登上韓國各大打歌舞台。（天空娛樂提供）

緊貼Hearts2Hearts較勁 團員鼻酸噴淚

幻藍小熊在韓國音樂節目努力拚「一位」，歌迷也熱情應援。（天空娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「GENBLUE」幻藍小熊出道才半年，繼續在韓國努力拚好成績，日前帶著新單曲《ACT LIKE THAT》登上SBS電視台的《THE SHOW》打歌舞台，獲得「一位候補」肯定，團員內心激動談感想都鼻酸，也有人感動落淚。

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這次幻藍小熊能在眾多強敵新人環伺下脫穎而出，正因為團員都為夢想努力增進歌舞技藝，還在節目中獲得多表演一首歌曲機會，加碼唱了《SLOW DOWN》。

幻藍小熊和勁敵「Hearts2Hearts」同時競爭「一位」」（意即第一名），雖然最後在總成績結算屈居第二，但在「粉絲事前投票」項目以3210票超越「Hearts2Hearts」的2730票，團員都很感謝「小熊餅乾（粉絲暱稱）」的全力支持。

在韓國音樂性打歌節目皆會各自推出打歌榜單，在直播前後讓粉絲進行投票，再搭配音源、銷量及票數數據作為名次依據，在節目最後以總成績結果選出「一位」，也就是「冠軍」頭銜，這也成了每組新發片的團體歌手努力目標。

幻藍小熊獲得「一位候補」，隊長XXIN感動說：「第一次離『一位』距離這麼近！希望之後還有機會得到更大的動力，朝著『一位』目標努力邁進！」由於獲得「一位候補」的團體才能拿麥克風，采甄說：「直接把麥克風當獎盃！」

為了感謝粉絲的支持，幻藍小熊的「小熊餐車」將在3月16日下午兩點於ATT 4 FUN廣場上快閃。

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