蘇打綠馨儀簽字離婚 偕前夫反擊惡意爆料-團長阿福挺鐵玫瑰低調不回應

蘇打綠貝斯手馨儀與錄音師單為明已經簽字離婚。（蘇打綠提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠的貝斯手馨儀與錄音師先生單為明正式簽字離婚，卻被惡意爆料，昨天她與前夫共同發聲否認，團長阿福出席活動，低調護友不多回應。

蘇打綠團長阿福（右）昨天與四分衛主唱阿山出席記者會。（新視紀整合行銷提供）

馨儀去年7月就與老公傳出婚姻生變，直到近日終於簽字辦妥離婚手續，未料卻被爆料這段婚姻的結束不是第三者，而是因為錢，還有單為明提出離婚後被趕出蘇打綠的工作團隊、女方要求台幣5千萬贍養費、更因為不願放手，導致男方身心狀況惡化等傳聞，逼得馨儀與前夫共同發聲反擊爆料內容。馨儀及單為明昨天共同透過蘇打綠的經紀人反擊：「去年不實報導傷害了二個人，今天的惡意報導傷害了馨儀。」更強調：「對馨儀而言，虛假與八卦不能是生活常態。」

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此外，蘇打綠在上月完成了最後一張復刻專輯《冬 未了（蘇打綠版）》，細看專輯製作的工作人員名單，仍有單為明的名字，儘管與馨儀離婚分道揚鑣，仍是有合作的關係。

蘇打綠阿福受邀擔任第13屆桃園鐵玫瑰熱音賞的評審總召，昨天與四分衛主唱阿山出席記者會，低調避談好友馨儀的離婚消息。

對於鐵玫瑰的印象，阿福分享每年的比賽，都會吸引許多優秀且多元的年輕樂團與音樂人參與，評審與有經驗的音樂前輩不只是評選，還陪伴著參賽者練團、討論編曲、最後一起完成演出，覺得很有意義。

阿山這次會擔任決賽的演出嘉賓，不忘鼓勵參賽者，要珍惜現在可以隨傳隨到練團的時光，幽默笑說：「盡情在練習時碰撞出電腦所編不出來的火花，不要像四分衛一樣光練團時間就要喬好久，哇哈哈。」

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