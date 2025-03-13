晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蘇打綠馨儀簽字離婚 偕前夫反擊惡意爆料-團長阿福挺鐵玫瑰低調不回應

蘇打綠貝斯手馨儀與錄音師單為明已經簽字離婚。（蘇打綠提供）蘇打綠貝斯手馨儀與錄音師單為明已經簽字離婚。（蘇打綠提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠的貝斯手馨儀與錄音師先生單為明正式簽字離婚，卻被惡意爆料，昨天她與前夫共同發聲否認，團長阿福出席活動，低調護友不多回應。

蘇打綠團長阿福（右）昨天與四分衛主唱阿山出席記者會。（新視紀整合行銷提供）蘇打綠團長阿福（右）昨天與四分衛主唱阿山出席記者會。（新視紀整合行銷提供）

馨儀去年7月就與老公傳出婚姻生變，直到近日終於簽字辦妥離婚手續，未料卻被爆料這段婚姻的結束不是第三者，而是因為錢，還有單為明提出離婚後被趕出蘇打綠的工作團隊、女方要求台幣5千萬贍養費、更因為不願放手，導致男方身心狀況惡化等傳聞，逼得馨儀與前夫共同發聲反擊爆料內容。馨儀及單為明昨天共同透過蘇打綠的經紀人反擊：「去年不實報導傷害了二個人，今天的惡意報導傷害了馨儀。」更強調：「對馨儀而言，虛假與八卦不能是生活常態。」

此外，蘇打綠在上月完成了最後一張復刻專輯《冬 未了（蘇打綠版）》，細看專輯製作的工作人員名單，仍有單為明的名字，儘管與馨儀離婚分道揚鑣，仍是有合作的關係。

蘇打綠阿福受邀擔任第13屆桃園鐵玫瑰熱音賞的評審總召，昨天與四分衛主唱阿山出席記者會，低調避談好友馨儀的離婚消息。

對於鐵玫瑰的印象，阿福分享每年的比賽，都會吸引許多優秀且多元的年輕樂團與音樂人參與，評審與有經驗的音樂前輩不只是評選，還陪伴著參賽者練團、討論編曲、最後一起完成演出，覺得很有意義。

阿山這次會擔任決賽的演出嘉賓，不忘鼓勵參賽者，要珍惜現在可以隨傳隨到練團的時光，幽默笑說：「盡情在練習時碰撞出電腦所編不出來的火花，不要像四分衛一樣光練團時間就要喬好久，哇哈哈。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中