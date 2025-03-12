潘越雲憶秀場點滴 費玉清蔡頭模仿她最傳神

對於秀場時光，潘越雲有許多難忘回憶。（高雄流行音樂中心提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕美聲天后潘越雲5月將參加高流「真愛秀藍寶石大歌廳」演唱會，回憶起秀場點滴，她與費玉清及已故的藝人蔡頭非常要好，這兩人每次模仿起她來更是維妙維肖，很受觀眾喜愛。

潘越雲笑說：「尤其是蔡頭，他的嘴巴模仿我的神情特別像，根本不用再『製造』了。」更爆料說：「當時有很多觀眾說蔡頭模仿我特別像，讓他一度想要跟我借衣服，我告訴他我的腰只有23吋他才放棄，還好氣又好笑地對我說『那是我大腿的SIZE』。」

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至於引退的費玉清，潘越雲直誇他的個性就是善良暖心，「有一次當費玉清新加坡演唱會的特別嘉賓，平常就對大家很好的他，一下工就找全部的工作人員吃飯，很難想像這麼厲害的歌手，對每個人都很客氣也很大方，做人超成功。」

潘越雲是高雄人，當年剛出道多是唱國語歌，因此常受邀到北部及中部的秀場表演，「反而高雄的藍寶石都沒去過。」今年很開心能至「真愛秀藍寶石大歌廳」演出，很期待與陽帆、澎恰恰等好友相見歡。

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