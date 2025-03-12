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IU「演歌雙棲」不後悔沒念大學-誇朴寶劍太會演 激起危機意識戲胞全開

朴寶劍（左）、IU在《苦盡柑來遇見你》飾演一對戀人。（Netflix提供）朴寶劍（左）、IU在《苦盡柑來遇見你》飾演一對戀人。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／台北-首爾連線報導〕「國民妹妹」IU、「國民弟弟」朴寶劍兩人在韓劇《苦盡柑來遇見你》共譜青梅竹馬戀曲，前4集上線後好評不斷；IU接受台媒視訊訪問，猛誇朴寶劍「超會演」，笑說有些嫉妒，還出現了危機意識，一旁的朴寶劍聽了露出靦腆笑容。

IU戲外沒念大學，和戲中故事重疊。（Netflix提供）IU戲外沒念大學，和戲中故事重疊。（Netflix提供）

IU在戲裡有「純情少男」朴寶劍默默守護，她說「在片場很羨慕寶劍的才能，讓我想打起精神演出」；朴寶劍則誇IU有著甜嗓和創作功力，又常為粉絲著想，優點多到說不完。

《苦盡柑來遇見你》故事重回1960年代，IU在戲中因故沒上大學，和IU生活經驗不謀而合，她坦言當時面臨升學選擇，最終沒念大學，「我不是讀書的料，也不是厲害的學生，覺得應該專注在工作」，認了當時父母有些傷心，但現在覺得是對的決定。

朴寶劍獲誇在片場擁有讓人打起精神的能力。（Netflix提供）朴寶劍獲誇在片場擁有讓人打起精神的能力。（Netflix提供）

至於學生時期的朴寶劍，他19歲時參加歌唱比賽，原本要以歌手出道，後來工作人員建議他更適合當演員，讓他決定放手一搏；目前就讀祥明大學新媒體音樂學研究所的朴寶劍在片場、學校兩邊跑，IU認證「朴寶劍為了論文非常努力，相信花了很多心血。」

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