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娛樂 最新消息

蘇慧倫出道35年知輕重 張震嶽預祝衝佳績

張震嶽（左）送上衝浪板給蘇慧倫，自願當她的教練。（記者潘少棠攝）張震嶽（左）送上衝浪板給蘇慧倫，自願當她的教練。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕昨天是蘇慧倫出道35週年紀念日，唱片公司獻上大蛋糕為她慶祝，回顧這35年的演藝生活感想，她說：「這中間有很多不一樣的作品，自己也從女孩變成女人，感受自己的成長、進步與不同蛻變，謝謝大家一直的陪伴、支持和鼓勵。」

蘇慧倫出道35年知輕重 張震嶽預祝衝佳績蘇慧倫出道35年收到大蛋糕慶祝，她感受到自己的成長進步與蛻變。
（記者潘少棠攝）

蘇慧倫推出新專輯《輕重》，邀請到金曲歌王HUSH，還有告五人雲安、白安等多位創作人為她寫歌，昔日同門好友張震嶽也幫她寫新歌《我到底是怕你什麼》，昨也到場站台還送上衝浪板好禮，希望她能「衝」出佳績。

張震嶽還說，衝浪板看似很重，但在海面時人感覺很輕盈的隨著浪漂流、乘風破浪什麼都不怕，正如蘇慧倫的專輯《輕重》意涵。他知道蘇慧倫會滑雪，希望以後能相約去衝浪，「我很會教衝浪的，兩個小時之內保證妳站起來！」

張震嶽另透露，老婆常問他蘇慧倫怎麼保養的那麼好？他直誇：「我從小看她到現在都沒有變過。」蘇慧倫則虧張震嶽：「他還是皮皮的！」也不忘誇幾句：「他是很直接、率真的人，相處起來開心舒服。」

蘇慧倫常被外界封為「凍齡女神」，老公有何反應？她笑說：「老公常在運動，他也沒有太羨慕我啦！不過他是為我開心，很支持我的，有時我工作沒法在家照顧太多，他給了很多幫助。」談到和孩子相處，她說：「我是介於虎媽和當小孩的朋友之間。」

6月22日蘇慧倫將在台北Legacy TERA舉辦「就說給我聽」巡迴演唱會，透露會唱新歌和過去的代表歌曲。

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