金賽綸父親痛斥殺人魔 控YouTuber李鎮浩逼死女兒

金賽綸曾因酒駕自毀前程，等不到復出就離開人世。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕24歲韓星金賽綸2月16日在家輕生，韓媒《日刊體育》昨刊出3篇金賽綸家人的獨家專訪，家人淚訴YouTuber、前韓國娛樂記者李鎮浩是逼死金賽綸的元凶，悲喊：「每天都像活在地獄中。」

金賽綸曾和元斌合作韓片《大叔》打開知名度，原是明日之星，卻在2022年酒駕自毀星途，飽受韓國輿論撻伐。金賽綸父親透露，金賽綸因為李鎮浩發布的影片活得十分痛苦，透露她多次想輕生，無奈最終沒能拉她一把。

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李鎮浩被金賽綸家人指控是殺害女兒的元凶。（翻攝自X）

據悉李鎮浩在年初曾發布一則影片，主題為「金賽綸秒刪貼文，引發結婚猜測後消失」，當時李鎮浩試圖聯繫金賽綸未果，就在影片狂酸：「兩週前還能聯絡的號碼，經過爭議後又換了，這是自省演員該有的態度嗎？」金賽綸父親表示就是影片發布當天，金賽綸曾試圖做出極端選擇。

金賽綸的另一位家人表示：「賽綸因為李鎮浩的影片，每天都像在地獄一樣。」解釋酒駕固然不對，但反省同時也做了很多兼職，無奈悲劇依舊發生。

金賽綸父親生氣的說，李鎮浩在守喪期間、葬禮的隔日連兩天都持續打電話來詢問靈骨塔位置，令人不堪其擾，金父更疑惑到底對方如何獲知他的號碼。

金賽綸父親坦言家人一直很痛苦，指李鎮浩彷彿是連環殺人魔，他會為了其他孩子努力活下去，透露已採取法律行動，希望李鎮浩和酸民都能受到處罰；至於李鎮浩曾在金賽綸逝世後3天否認逼死金賽綸，解釋一直為她的復出努力，而後至今未再發聲。

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