黃少祺盼老婆歸隊 江國賓難敵色誘

林佑星（左起）、張琴、江國賓、黃少祺、陳冠霖、江宏恩在《願望》見面會上與粉絲同樂。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕江祖平在三立八點檔《願望》詮釋反派，劇中因車禍爆炸消失，她近日發文坦言「暫離」劇組，不滿被造謠成故意裝病不演。同劇黃少祺、陳冠霖、江宏恩、江國賓等人昨出席戲劇見面會，談及江祖平是否會回歸，飾演她老公的黃少祺鬆口：「我覺得會啦！」但不知編劇會用哪種形式讓她「重出江湖」。

對於「老婆」江祖平的近況，黃少祺說：「大家也都有關心她的身體狀況，她跟我們都很好，我們也都很關心她，但實際狀況不清楚，只知道她現在就是休息閉關中。」他透露兩人在農曆春節有聯繫，「都還OK！」

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林萱瑜（左起）、華千涵、何依霈、羅巧倫在《願望》見面會分享拍戲趣事。（記者王文麟攝）

江國賓戲裡被羅巧倫色誘，拍到「雞皮疙瘩」都出來了，他笑稱以前的角色很專一，這次難得會暈船，也稱讚羅巧倫演技厲害。羅巧倫分享，曾許願和江國賓對戲，這次算是願望成真，她被江國賓虧是「小三專業戶」，爆料有次穿了一件帽子有毛的外套，江國賓一回頭就笑喊像狐狸，讓她哭笑不得，親姊何依霈更笑言：「哪天我演小三還真要向她請教。」

昨恰好是陳謙文40歲生日，現場粉絲與他一同慶生，他許願希望今年能繼續開演唱會。巧的是，陳冠霖的老婆也是昨天生日，他透露已派出15歲的兒子到台中陪過生日，夫妻也有視訊祝福，至於送了什麼禮物「安太座」？他說讓老婆自己挑。

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