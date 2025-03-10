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娛樂 最新消息

（前東家作梗？）Xiumin打歌受阻 遭兩電視台拒絕

Xiumin時隔兩年多發行新專輯，不料宣傳行程卻受阻。（翻攝自X）Xiumin時隔兩年多發行新專輯，不料宣傳行程卻受阻。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團EXO成員Xiumin時隔2年6個月於10日推出首張個人專輯《Interview X》，不過Xiumin日前疑遭KBS節目《音樂銀行》封殺，韓媒昨又報導他無法參與SBS《人氣歌謠》打歌行程，導致專輯宣傳遇上阻礙。

Xiumin去年結束SM娛樂的個人合約，轉而和伯賢、CHEN加入新公司INB100，日前卻傳出KBS電視台拒絕Xiumin和其他SM娛樂旗下的歌手同台，引發軒然大波；有韓媒暗指SM娛樂疑向KBS施壓，進而打擊離開公司的藝人。

對此，INB100的母公司One Hundred發聲表示多次聯繫KBS電視台，請求遭無視；KBS電視台綜藝中心負責人回應此事，表示︰「製作組和經紀公司溝通上有問題，正努力協商中。」至於Xiumin能否上《音樂銀行》打歌仍是未知。

伯賢去年疑遭前東家SM娛樂打壓，無法上《人氣歌謠》宣傳。（翻攝自X）伯賢去年疑遭前東家SM娛樂打壓，無法上《人氣歌謠》宣傳。（翻攝自X）

一波未平一波又起，繼《音樂銀行》風波後，Xiumin又爆出無法上SBS電視台的《人氣歌謠》宣傳，韓媒報導主因疑似INB100的母公司One Hundred和SBS娛樂部門有嫌隙，導火線是去年9月時《人氣歌謠》未將EXO成員伯賢納入來賓名單，還有一說是SM娛樂從中作梗，讓INB100和電視台的矛盾加劇。

粉絲擔憂，INB100接連和KBS、SBS產生嫌隙，讓歌手無法參與節目宣傳，業界正關注此風波是否擴大，盼雙方能重新修復關係。

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