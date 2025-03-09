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《猜猜我是誰解謎》鍾承翰高中自力更生 狂打工兼職拍廣告

鍾承翰做過許多工作，生活資歷豐富。（記者王文麟攝）鍾承翰做過許多工作，生活資歷豐富。（記者王文麟攝）

記者蕭方綺／專訪

鍾承翰從高中開始就不跟家裡拿一毛錢，學費、生活費都「自給自足」，除了到餐廳端盤子，也到工地搬磚塊、攪水泥，還曾到檳榔攤、茶室打工，但當過最久的莫過於模特兒和演員。

鍾承翰國三身高就長到180公分，高中畢業是185公分，是當模特兒的標準身材，因此高中開始陸續兼職拍廣告，16歲還上過《龍兄虎弟》裡徐懷鈺找夢中情人的單元；但一直到退伍後，他意外打敗一票業界有名的廣告明星，拿下在澳洲拍的汽車廣告工作，才決定成為專職模特兒。

後來鍾承翰拍了無數雜誌廣告，也走了各大精品伸展台，2012年正想轉換跑道時，意外試鏡上導演梁修身拍的八點檔《陽光正藍》，讓他壓根像脫了層皮，因為是他的戲劇初體驗，第一場戲就要哭到崩潰，他卻哭不出來，「人生跑馬燈都跑過一遍，眼睛要多乾就多乾，還懷疑自己得了乾眼症。」

鍾承翰這場戲是當天最後一場，他聽見工作人員窸窸窣窣互問「好了嗎」，讓他備感壓力，後來硬著頭皮上，隱約聽見導演安慰：「有擠出一點（眼淚）啦！」才過關，但他苦笑說：「我都放棄自己了，不敢再多問。」

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