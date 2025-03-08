郭泓志《全明星》完美打擊 大聯盟氣勢驚呆彭小刀

郭泓志發揮大聯盟實力秀完美打擊，讓一旁夥伴讚嘆不已。（好看娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕卜學亮、姚元浩、郭泓志日前跟著《全明星出發吧！》出外景，並帶上「哈林小隊」夥伴彭小刀、柯有倫，以及《我的明星村長》昔日搭檔Matzka來一場兄弟之旅。

姚元浩（左起）、卜學亮和郭泓志（右起）帶領昔日夥伴Matzka、彭小刀和柯有倫一同出外景。（好看娛樂提供）

卜學亮看到彭小刀、柯有倫和Matzka三張熟悉的面孔出現，立馬謙虛表示：「當自己家不要客氣。」柯有倫一上車就開始悠閒的吃起花生，被工作人員笑指真的已經當自己家了；Matzka則是見到美食當前就展現暴風進食，其他人還沒吃幾口，他就已經完食，彭小刀看到後忍不住讚嘆好厲害。

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三位領隊也幫貴賓們準備「兄弟打擊特訓」，卜學亮說：「這是郭哥的主場！」看到曾登上大聯盟的郭泓志完美打擊，柯有倫表示：「我們應該一個球都打不到。」Matzka也說：「好快，太快了！」輪到彭小刀上場打擊時，郭泓志也在一旁親切教導：「有看到手在揮嗎？有看到嗎？」但彭小刀卻無奈說：「看都看不到。」

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