棒棒堂挑戰「最狂成人禮」 零下2度嗨玩「脫衣野球拳」

小杰（左起）、王子、威廉、敖犬、小煜、阿緯身著特色服裝參加日本「最狂成人禮」。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lollipop棒棒堂」敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子「六棒」赴日拍攝《來吧！哪裡怕》，最新一集與節目經理人朵拉前進北九州，體驗當地著名「成人禮」，他們為此特地換上浮誇裝扮，六人六色彷彿上演時裝秀。

六棒到北九州市政府與市長會面，接受市長託付，要在成人禮上演出獲得超過180分貝的歡呼聲，北九州的成人禮以極度浮誇、華麗的裝扮聞名，成為近年最具話題性、被公認為擁有「最狂成人禮」的城市。

請繼續往下閱讀...

成員們為了完成市長交代的任務使出全力、努力練唱，也在過程中感慨萬千，敖犬感性表示，很久沒有這樣一起唱歌了，小杰則說是既熟悉又陌生的感覺。

除了在成人禮上表演，六人也造訪歷史悠久的小倉城與貿易聖地門司港，當天攝氏零下兩度的氣溫讓成員們冷到瑟瑟發抖，卻又熱血地頻頻玩起「急凍野球拳」，猜拳輸就脫下一件衣服，寒冬中小煜脫到僅剩一件背心，六棒之間的瘋狂遊戲讓阿緯脫口而出：「這是我最後一次出現在這個節目了！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法