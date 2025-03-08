修杰楷42歲生日 賈靜雯撲背甜喊靠山

修杰楷前天迎42歲生日，家人朋友紛紛送上祝福。（翻攝自IG）

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〔記者傅茗渝／台北報導〕修杰楷前天迎42歲生日，賈靜雯曬出兩人在極光下的親密合影，甜蜜告白：「修先生~你這座靠山要繼續健康平安快樂。」巧的是，賈靜雯前夫孫志浩、修杰楷生日恰巧在同一天，女兒梧桐妹也公平地為「兩位爸爸」貼心送上祝福。

賈靜雯（後）感謝修杰楷當靠山。（翻攝自IG）

修杰楷去年揪王柏傑在KTV慶生爆發衝突，意外演變為社會案件，今年王柏傑依舊沒缺席，同場還有張孝全，氣氛溫馨，修杰楷也自糗「今年沒有去唱歌不用擔心」他發文感謝各路好友祝福，許願大家珍惜每一天、做想做的事，並傳遞正能量。他也特別向家中的「女子團體」告白，感謝妻小帶來最重要的動力。

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而梧桐妹在個人IG先是曬出和親爸孫志浩親密搭肩合照，寫下：「HAPPY BIRTHDAY BABA」足見父女好感情；下個畫面則不忘嘴甜喊：「生日快樂我的修叔叔」，貼出小時候和修杰楷合拍的寫真照，她從背後摟著修杰楷並對視，互動相當親暱。

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