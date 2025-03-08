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娛樂 最新消息

梁家榕斷開16年男友 恢單4年升格毛媽

梁家榕（左）和伊正在《火車來去》第七度合作演夫妻，受訪時都穿灰色系衣服，默契好到不行。（記者陳奕全攝）梁家榕（左）和伊正在《火車來去》第七度合作演夫妻，受訪時都穿灰色系衣服，默契好到不行。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕53歲的梁家榕和伊正在公視台語台、華視《火車來去》演出夫妻，這是他們第七度搭檔，戲裡她苦苦守候離家12年的老公，戲外，梁家榕首度吐露和交往16年的圈外男友4年前分手，單身至今，她指出對方長時間在中國工作，總分隔兩地，最長甚至4個月沒見面，「沒辦法相處，真的是感情殺手。」

伊正說：「妳的21世紀都給這人！」確實，16年不是短日子，她感嘆了句「世事難料」，提到處女座的自己會冷戰，爭執也因遠距離變多，後來兩人討論後才和平分手。是否有機會復合？她說：「不要分隔兩地，我很需要陪伴。」

她目前安於單身狀況，認為年紀稍長，要花時間了解並熟悉一個人不是件簡單的事，但仍對愛情抱有期待，「期待有緣人出現，不急！好好過日子比較重要。」她在疫情時期養了隻貓，升格「媽媽」，她說：「我現在很愛我的貓女兒，生氣也不能跟牠說『我要把你塞回肚子』。」

此外，她之前因太過操勞，導致左肩不能動、顏面神經失調，停止拍戲2年來調養身體，近3年已慢慢變好，她說：「很怕命都沒了，什麼都划不來，現在盡量不工作，早睡早起，自己下廚。」變得很養生。

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