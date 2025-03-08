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陳盈潔爆烏龍死訊 好友錯愕怒斥假新聞

陳盈潔（左）「被賜死」，好友許常德看到嚇壞，緊急求證澄清。（翻攝自臉書）陳盈潔（左）「被賜死」，好友許常德看到嚇壞，緊急求證澄清。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾、傅茗渝／台北報導〕台語天后陳盈潔因教唆偽造有價證券罪遭判3年2月徒刑，2023年入獄後健康狀況急轉直下，昨卻爆出烏龍死訊，讓好友許常德、陳凱倫感到錯愕，鳳凰藝能總經理趙善意澄清，「她還在醫院療養，目前有點失智狀況。」

陳盈潔2023年突發腎衰竭、敗血症，申請保外就醫，她身體狀況沒好轉，一度住進加護病房，胞姊不忍妹妹一直受苦，曾說：「如果再有危急，不要再讓她辛苦了。」

對於陳盈潔「被賜死」，音樂人許常德在社群表示，「我真的有被嚇到，最近突發大事件太多。」他看到社群有很多聳動的標題，「連我都不敢判定真假。」於是致電給陳盈潔的看護天使，「一切安好，謝謝大家關心。」他怒斥網路上的假新聞，「這種騙流量的標題，以後看到一個就封鎖一個。」

金鐘主持人陳凱倫和陳盈潔情同姐弟，他表示上星期才與其家人通電話，據知陳盈潔一切穩定中。他昨再次傳訊關心，陳盈潔弟弟澄清為假消息，也說：「盈姐上午在做復健！謝謝你的關心！」

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