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娛樂 最新消息

TRASH春酒帥扮賭王四少 温嵐辣當賭后

蕭煌奇（後排中）領軍，率領同門的温嵐（後排右三）、戴愛玲（後排左三）與TRASH等藝人出席春酒。（華納音樂提供）蕭煌奇（後排中）領軍，率領同門的温嵐（後排右三）、戴愛玲（後排左三）與TRASH等藝人出席春酒。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蕭煌奇正在籌備新專輯，前晚與同門的温嵐、戴愛玲與TRASH等藝人出席唱片公司春酒，身為華納最資深的TRASH被「前輩」喊大師兄，連忙直呼不敢當，笑說就連腿都要軟了。

今年華納春酒主題為「賭場風雲」，TRASH扮成「賭王四少」帥氣登場，團員已經一個月沒有碰面，頤原笑說：「幸好春酒讓大家重聚了，在華納這麼久，看到同事還是這麼有活力感覺到對今年依舊很有信心。」

戴愛玲與温嵐則相約扮成「賭場CP」登場，戴愛玲穿上一襲中性帥氣展現賭王風範，温嵐則是露出香肩性感化身「賭后」踩場。

温嵐特別慰勞擔任主持人的同事，當場送上大紅包，她說：「主持人通常都要很辛苦顧整場活動也不能吃飯，想用這個紅包表達我的感謝。」前晚還有李芷婷、FEniX、阿布絲、DENA、Juice Boy以及Karencici等藝人共襄盛舉。

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