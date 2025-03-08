聖皓寫偶像周董誇好聽 阿信笑喊麋先生得獎了

麋先生與五月天阿信（左三）合作新歌《偶像》。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團麋先生與五月天阿信合作新歌《偶像》，這首新歌不僅獲得歌迷喜愛，就連天王周杰倫都關注，轉發誇讚「好聽耶」，阿信看了則表示：「華語樂壇創紀錄的男人頒獎了，麋先生你們得獎了。」

首次跟師兄阿信合作，麋先生表示：「真的很謝謝信哥，一口答應這個合作，跟麋先生一起創造出這首很有紀念價值的歌曲。」對於獲得阿信跟周杰倫的的讚賞，團員直呼：「能夠被兩位在華語樂壇極具代表性的創作人肯定，真的感到非常榮幸！」

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麋先生主唱聖皓是《偶像》的創作者，當初要把歌曲給阿信聽時，心裡非常忐忑、緊張，他說：「信哥一直是我們很仰慕的創作人，也是金曲獎最佳作詞人。第一次把自己寫的歌交給信哥聽，沒想到他竟然沒有修改任何地方、一次就ok，真的很開心。」

阿信談到，「當初聽到這首歌的Demo時就非常喜歡，不管是詞曲、編曲，各方面都覺得很棒。」更誇讚聖皓的歌聲獨具魅力，是樂團界無人不曉的美聲派嗓音。

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