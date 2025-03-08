周興哲圓夢與拉姆揮桿 偶像為他瞄求 直呼已融化

周興哲（右一）與偶像拉姆（右二）組隊比賽，直呼美夢成真。

（星空飛騰提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周興哲前天到香港參加國際高爾夫球賽，與偶像拉姆（Jon Rahm）同組參賽，所屬的隊伍更拿下亞軍，讓他感動表示：「可以圓夢跟我的偶像一起打球，已經夠夢幻了，我們還拿下第二名，不可置信，真的太開心啦！」直呼根本美夢成真。

周興哲熱衷打高爾夫球。（星空飛騰提供）

球齡近5年的周興哲，本來熱衷網球，卻因為常需要找球友，怕生的他後來發現，高爾夫球是只要自己一個人就可以打的運動，開始愈打愈有興趣。

請繼續往下閱讀...

周興哲這次到香港參加國際高爾夫職業業餘配對賽，與欣賞已久的世界頂尖職業高爾夫球員拉姆同組比賽，招認私下就常透過YouTube的影片觀摩偶像打球。

周興哲分享與拉姆一起追逐小白球的過程，透露一般球員在打球時不太講話、非常嚴肅，可是拉姆卻是親切地跟他閒聊。

拉姆認為藝人非常辛苦，時常要飛來飛去趕工作，得知周興哲是歌手，還表示要去找他的歌來聽。更令周興哲感動的是，這次在賽程中，拉姆還親自幫他瞄球兩次，讓他感動直呼：「已融化！」

周興哲很享受不斷動腦、專注的感覺，發現自己對於高爾夫球有一點天份，目前最好成績是73竿，未來有考慮去考個證照。

周興哲近年忙著「Odyssey旅程世界巡迴演唱會」，時常出國到世界各地演出，他常在空檔找當地球場打球，也曾與周杰倫、昆凌夫妻檔相約。

周興哲更分享，在國外打球最瘋狂的一次經歷，是他晚上9點要開唱，結果天未亮就出發去打球，直到中午才回飯店休息，他不好意思地說：「結果我晚上開場時，覺得自己飄飄然的，好像邊做夢邊唱歌。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法