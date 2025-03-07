告五人趕進度 拚演唱會唱新歌

告五人出席代言品牌粉絲見面會，氣氛歡樂。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人近期同時要忙於4月12日高雄世運主場館演唱會和籌備新專輯，昨透露最新進度，兩項重要工作都完成80%，也進入演唱會定裝階段，希望屆時能在高雄搶唱新歌。

告五人出席代言品牌粉絲見面會，連唱不少好聽歌曲。（記者胡舜翔攝）

昨天告五人出席代言手機品牌所舉辦的粉絲見面會，獻唱《從未見過的海》、《好不容易》、《愛人錯過》等歌曲，氣氛歡樂。

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談到前陣子去英國錄音，告五人覺得天氣跟家鄉宜蘭滿像的，「宜蘭也一直下雨，我們也記錄很多生活片段，很興奮，大家很專心在錄音。」

近期告五人為青春校園電影《夜校女生》獻唱主題曲《沒有人會為了我改變》，也登上音樂平台即時榜冠軍，犬青談到自己剛好讀過日校和夜校，「那種感覺滿可以理解，父母都希望自己的孩子可以得到很好的資源跟教育，叛逆期會覺得我想要走自己的路，有自己的選擇，但其實雙方的想法都是為了未來好，只是總會有一些摩擦。」

談到用手機拍照，犬青說她幫雲安拍都會被嫌拍的爛，雲安笑說：「我沒有嫌爛，只是拍不好。」解決方法就是交給另一團員哲謙拍。

上週六告五人和宇宙人在高雄巨蛋當麋先生嘉賓，犬青被「懷孕」的玩笑話題中箭，笑說最近都不敢接媽媽電話。

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