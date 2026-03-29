啥是「空亡」？台語辭典查不到 索菲亞稱「鬼牽扣扣走」

〔記者顏宏駿／彰化報導〕有命理老師早在2018年公開預言，民眾黨創黨主席柯文哲66歲進入「空亡」狀態會衰運17年，如今被網友驚呼預言成真，「空亡」也成為網路熱門用語。但究竟為何意？知名台語文學老師康原說，「空亡」是八字論命的用語，從未出文學作品中，教育部台語辭典也查不到。

有命理老師稱，柯文哲66歲時進入「空亡」狀態會衰運17年。（資料照）

曾被稱為「通靈少女」的索菲亞（劉柏君）在其著《靈界的譯者》對「空亡」有精闢的解釋，她說，黃曆憲書天干十數、地支十二數互相配對，每個甲旬有餘下兩個地支無法配對成偶，稱之為「孤」（支孤無干），也就是「空亡」。在八字命理上，空亡的意義為虛無縹緲的意識，表示無、消失、滅亡、徒勞無功之意。台語更能生動地描繪空亡，即「人講攏不聽、鬼牽扣扣走」。這種人，之前好日子過慣了，如今的人生過得稀巴爛，自己不知什麼原因。對付這種人，你就是「陪伴」，不用規勸，因為他總會把你拖下水。

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康原說，「空亡」一詞突竄紅，但過去並未出現在台語典籍語，它是八字論命的用語，常被視為凶兆，主事者能量減弱，就像走在路上，突然踩空，整個人掉進深淵，找不到方向、失去支撐。這確實貼切形容柯文哲的處境。

他說，很多人對柯的暴起、暴落感到不勝感慨，曾經在政壇風光無限，如今卻官司纏身，用「空亡」去形容這樣的人十分貼切，他強調，文字的是一種「約定俗成」，如果大家都可以接受，就成民間流行用語，將來也可能出現在文學作品。

以上為民俗說法 僅供參考

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