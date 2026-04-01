王子出道26年涉閃兵50萬交保！經紀公司發聲：深刻反省

男星「王子」邱勝翊涉閃兵今遭警方拘提，複訊後以50萬元交保。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕新北地檢署持續清出閃兵役男名單，今（4／1）日警方拘提男星「王子」邱勝翊。王子認了花約30萬閃兵，被依妨害兵役治罪條例、偽造文書等罪嫌偵辦，檢方複訊後，昨諭令王子50萬元交保。王子經紀公司喜鵲娛樂晚間也再發出聲明。

男星「王子」邱勝翊涉閃兵今遭警方拘提，複訊後以50萬元交保。（記者陳奕全攝）

王子去年才捲入與粿粿的不倫戀，演藝事業停擺五個多月，如今又涉入閃兵事件，經紀公司喜鵲晚間發聲表示：「王子 邱勝翊於2020年加入喜鵲團隊。本次事件為其過去年少行為所致之錯誤，對此他已坦承面對，深刻反省。喜鵲娛樂基於多年共事情誼，將陪同及協助處理後續事務，必會全力配合司法調查相關程序。感謝各界關心。」

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男星「王子」邱勝翊涉閃兵今遭警方拘提，複訊後以50萬元交保。（記者陳奕全攝）

此次閃兵案掃蕩行動是繼去年2月、5月及10月以來的第4波，包括男星王大陸、陳柏霖、修杰楷、陳零九、Energy坤達、書偉，陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維、黃博石，棒棒堂的威廉、小杰加上今天的王子，另薛仕凌、唐振剛、阿達則主動到地檢署自首，共計已有19名藝人涉入閃兵案。

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