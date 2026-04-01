自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王子出道26年涉閃兵50萬交保！經紀公司發聲：深刻反省

男星「王子」邱勝翊涉閃兵今遭警方拘提，複訊後以50萬元交保。（記者陳奕全攝）男星「王子」邱勝翊涉閃兵今遭警方拘提，複訊後以50萬元交保。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕新北地檢署持續清出閃兵役男名單，今（4／1）日警方拘提男星「王子」邱勝翊。王子認了花約30萬閃兵，被依妨害兵役治罪條例、偽造文書等罪嫌偵辦，檢方複訊後，昨諭令王子50萬元交保。王子經紀公司喜鵲娛樂晚間也再發出聲明。

男星「王子」邱勝翊涉閃兵今遭警方拘提，複訊後以50萬元交保。（記者陳奕全攝）男星「王子」邱勝翊涉閃兵今遭警方拘提，複訊後以50萬元交保。（記者陳奕全攝）

王子去年才捲入與粿粿的不倫戀，演藝事業停擺五個多月，如今又涉入閃兵事件，經紀公司喜鵲晚間發聲表示：「王子 邱勝翊於2020年加入喜鵲團隊。本次事件為其過去年少行為所致之錯誤，對此他已坦承面對，深刻反省。喜鵲娛樂基於多年共事情誼，將陪同及協助處理後續事務，必會全力配合司法調查相關程序。感謝各界關心。」

男星「王子」邱勝翊涉閃兵今遭警方拘提，複訊後以50萬元交保。（記者陳奕全攝）男星「王子」邱勝翊涉閃兵今遭警方拘提，複訊後以50萬元交保。（記者陳奕全攝）

此次閃兵案掃蕩行動是繼去年2月、5月及10月以來的第4波，包括男星王大陸、陳柏霖、修杰楷、陳零九、Energy坤達、書偉，陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維、黃博石，棒棒堂的威廉、小杰加上今天的王子，另薛仕凌、唐振剛、阿達則主動到地檢署自首，共計已有19名藝人涉入閃兵案。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中