陳奕迅嗨喊5月高雄見 暌違12年雄蛋開唱6場

陳奕迅宣布在高雄巨蛋開唱，喊話台灣歌迷5月見。（My Kan提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王陳奕迅暌違12年，終於要重返高雄巨蛋，上次他在小巨蛋開唱，感性對台灣歌迷告白：「這邊給我很多力量，感受到很多愛，當然會想回來！」如今兌現承諾，昨不忘在社群發聲「5月見」，將在高雄舉辦6場演唱會。

陳奕迅上月才被目擊，帶著家人跟著好友梁朝偉到北海道滑雪，他的「FEAR and DREAMS」世界巡演2022年於香港紅館啟航，版圖橫跨亞洲、北美以及澳洲，2023年7月曾在台北小巨蛋連開7場，當時場場秒殺的熱潮延續至今，仍讓歌迷意猶未盡。

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「FEAR and DREAMS」巡演主題早在多年前確定，至今仍是陳奕迅想要傳達的核心理念，他說：「每個人感受不同，最好親自來現場體會。」

前年陳奕迅在小巨蛋開唱，台下就有觀眾高舉「高雄、台中不去嗎？」的紅布條，歌王看見後特別用台語回應：「歹勢！」用雙手比出了大愛心，向久違的中南部粉絲致歉。

如今巡演終於要唱進南台灣，陳奕迅闊別12年重返高雄巨蛋，網友紛紛回應：「終於等到了」、「生肖都等了一輪」，終於盼到偶像開唱。

陳奕迅預計在高雄巨蛋連唱兩周，「FEAR and DREAMS」世界巡演高雄站的場次為5月16、17、18、23、24以及25日，售票資訊將在近期公開。

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