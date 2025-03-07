小布飆進F1賽道挑戰極限 世界冠軍掛保證

布萊德彼特（右）在《F1®》飾演退役賽車手，重返賽道後挑戰極限。（路透）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導的新作《F1®》，找來「小布」布萊德彼特主演，打造前所未有的「沉浸式」飆速體驗，讓曾拿下7座F1®世界冠軍獎盃的車手路易斯漢米爾頓大開眼界，為本片掛保證「這絕對是史上最真實的賽車電影！」

小布在片中飾演已退役的賽車手，時隔多年後重返賽道，率領年輕車手同場飆速、挑戰極限。導演透露世上只有少數車手曾感受過真正飆速過程，希望讓觀眾也能享受賽車的速度感，因此將《捍衛戰士：獨行俠》的攝影技術再升級。

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導演柯辛斯基表示：「我們在《捍衛戰士：獨行俠》研發的攝影技術，直到《F1®》才真正推向極限！」而除了攝影技術上的突破，F1®官方也首度與電影跨界合作，破天荒讓劇組進入大獎賽，在英國銀石賽道、義大利蒙扎賽道、日本鈴鹿賽道，以及阿布達比的亞斯碼頭等多個知名賽道實景拍攝。《F1®》預計6月25日搶先全美在台上映。

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