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觀眾回流！奧斯卡收視創5年新高

麥琪麥迪遜奪下奧斯卡影后，稱未來想繼續拍電影。（路透）麥琪麥迪遜奪下奧斯卡影后，稱未來想繼續拍電影。（路透）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第97屆奧斯卡頒獎典禮3日落幕，據美國廣播公司數據顯示，本屆共有1970萬人於ABC、串流平台Hulu觀看直播，是繼2021年1040萬收看人口後的近5年新高，其中《艾諾拉》拿下最佳影片、導演、女主角等5項大獎最風光。

影后麥琪開心朝聖艾瑪史東

《艾諾拉》年僅25歲的女主角麥琪麥迪遜擊退強敵黛咪摩兒，她接受外媒訪問，聊到未來會被稱「奧斯卡得主」時，她謙稱像是做夢，透露典禮一結束，收到手機破百條祝賀訊息，還說當晚最開心是見到偶像艾瑪史東，表示從她手中接下獎座興奮爆表，大讚艾瑪非常友善。

安德烈波帝封帝後，事業再度登上巔峰。（路透）安德烈波帝封帝後，事業再度登上巔峰。（路透）

問到拿下奧斯卡，將如何影響未來選擇時，麥琪表示不確定未來會發生什麼，只想繼續拍電影，繼續扮演有趣、能激勵人的角色；她說典禮結束後，立刻傳訊息給黛咪：「跟她說『我很崇拜她』，是我見過最善良、溫柔的女人之一。」

影帝安德烈續爭舞台劇王者

此外，安德烈波帝以電影《粗獷派建築師》二度封帝，最近又以舞台劇《The Fear Of 13》入圍英國舞台劇「奧立佛獎」最佳男主角，將和約翰李斯高、馬克史壯等人一較高下，頒獎典禮於4月6日舉行。

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