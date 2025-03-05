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娛樂 最新消息

王大陸與友人依殺人未遂送辦 逃兵案扯出涉嫌毆打Uber司機案

王大陸流年不利，繼裝病逃兵後，昨又因涉殺人未遂罪嫌移被送地檢署複訊。（資料照，記者胡舜翔攝）王大陸流年不利，繼裝病逃兵後，昨又因涉殺人未遂罪嫌移被送地檢署複訊。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者徐聖倫、王定傳、陸運鋒、許世穎／雙北報導〕王大陸爭議事件一波未平，一波又起，今年2月才因逃兵案被法辦，昨又因涉嫌毆打Uber司機被拘提到案。

王大陸2月因涉斥資1百萬元，向不法集團學習「裝病逃兵役」技巧並到醫院裝病，企圖躲避兵役而被法辦；未料，檢警深入調查，發現他去年4月搭乘Uber時，疑因不滿司機繞路、打不開車門狠敲車窗，兩度與司機爭執，事後向富二代友人游翔閔告狀，游涉撂人毆打司機，檢警昨兵分四路發動搜索，拘提王、游兩人到案，漏夜偵訊中。

與Uber司機兩度口角 疑向游姓友人告狀

據了解，去年4月18日，王大陸在北市大安區復興南路一段住處叫Uber，準備搭車回信義區仁愛路四段戶籍地，期間，他認為駕駛特斯拉的連姓司機繞路當面抱怨，連男也不甘示弱回嘴，雙方起第一波口角，未料，他拿完私人用品回程下車後因鑰匙掉在車上，加上無法打開車門，氣得狠敲車窗，再起第二波口角。

游姓友人教唆3男打人 為王大陸出氣

檢警懷疑，王大陸事後疑向游男告狀，游男為替王大陸出氣，涉從Uber平台找到連男，並教唆3名男子痛揍連男，把他打進醫院；直到今年2月，檢警偵辦王大陸逃避兵役案時，意外發現此事。

檢察官昨指揮新北市刑大及永和警分局兵分四路搜索涉教唆的王、游兩人住居處並拘提到案，警訊後依殺人未遂罪嫌移送地檢署複訊。對此經紀人回應「一切都在了解當中」，王大陸父親王台慶則未接電話。

過去跟王大陸有過解約風波的前經紀人柴智屏，先前才因他涉嫌造假病歷逃兵回應「很久沒有聯絡了，沒有想法。」如今他再爆出涉嫌殺人未遂，柴智屏對於昔日愛徒再闖禍坦言「完全不了解狀況。」不過仍語重心長規勸：「只能說希望他不管犯了什麼錯，都能夠謙卑的去面對反省。」

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