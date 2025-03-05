巫啟賢坦言失聯劉文正 自認稱不上咖

巫啟賢（左二）率領王靜瑩（左起）、小禎、曾國城和佩甄組明星高爾夫球隊。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕巫啟賢藉創辦明星高爾夫球隊發揮藝人們的影響力並實現公益，昨率領小禎、佩甄、王靜瑩和曾國城等人出席品牌活動，談及消失演藝圈34年的恩師劉文正，他坦言與劉文正失聯已久，不清楚他身在何處，就是給予祝福。

劉文正當年是華語歌壇的偶像始祖，可惜1991年就隱退歌壇，近況幾乎無人知曉，徒弟巫啟賢表示圈內99.9％的人都沒有他的消息，也自認在他心中稱不上咖，所以沒有特別聯繫，僅默默給予祝福，「他有他的人生選擇，對於瀟灑的轉身，我們就是完全祝福。」

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54歲的名模王靜瑩臉蛋和身材保養得宜，她大方分享凍齡祕訣，「打球、運動可以學習很多，能增進內在素質，我平時還有做瑜伽、走路來維持身材。」離婚近15年的她透露目前還單身，但依然期待身邊能有新桃花，「我永遠都覺得充滿希望。」一旁的曾國城忍不住吐槽：「她一直處於發情狀態。」王靜瑩則自信說：「我還年輕喔！每個月都還正常。」

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