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娛樂 最新消息

〈讓我們藝起讀書吧〉王可元從 大人學 學會將恐懼轉換成動力

王可元從《松浦彌太郎的大人學》的書吸收新思想，從而產生自己的觀點。（王可元提供）王可元從《松浦彌太郎的大人學》的書吸收新思想，從而產生自己的觀點。（王可元提供）

去年轉戰香港電影圈焦慮不安 找到突破方法

王可元受訪侃侃而談，足見他對閱讀的喜愛。（資料照，記者陳逸寬攝）王可元受訪侃侃而談，足見他對閱讀的喜愛。（資料照，記者陳逸寬攝）

記者廖俐惠／專題報導

王可元自2016年出道，在《我們與惡的距離》、《親愛的房客》等作品中展現多變的演技，去年他受邀前往香港拍攝電影，卻坦言在拍攝準備期間焦慮不安，所幸遇到了日本作家松浦彌太郎著作的《松浦彌太郎的大人學: 突破自我框架的基本實踐》，讓他學會把害怕和恐懼轉換成動力。

熱愛閱讀 透過獨處轉換情緒獲取能量

35歲的王可元熱愛閱讀，情緒不好時透過獨處來獲取能量、調整自己，若是無限放大，自然而然深陷情緒當中，他會果斷轉移注意力，看書就成為很好的切入方式，使自己進入到另一個世界；若是對某件事情毫無靈感，他也會透過閱讀不熟悉、未知的內容，靠著作者的觀點或角度，打開固有的思考方式，「往往都能讓看似即將進入死胡同的事情有開口，會有一種茅塞頓開感：『啊，原來也可以這樣想。』」

2019年因演出《我們與惡的距離》中的隨機殺人犯李曉明而走紅，當時他閱讀了探討個人存在、自由及責任的「存在主義」相關書籍，對於形塑角色帶來幫助。除此之外，他分享《松浦彌太郎的大人學》為他帶來新的改變，王可元不諱言這兩年他的生命充滿著動盪，除了青春不再，各方面的課題接踵而至，去年他前往香港拍攝電影，準備拍攝期卻躁動不安，「擔心自己不如他人所想，顧慮身體的衰敗與變化，讓我對世界和自己都異常的嚴苛與挑剔。」

閱讀松浦彌太郎文字 恐懼寶物變動力

他特別提及《松浦彌太郎的大人學》中的「恐懼寶物」，指對比過往的無能為力，現在稍微游刃有餘，能將恐懼力量轉換成動力，讓人不至於躊躇不前，而是發展出自己相信的信念往前走。在閱讀完後，「恐懼寶物」成了王可元以及角色的內在動力，如今回頭看那段過程，王可元學會了將恐懼轉換成動力，笑說：「除了逃跑也有其他處理的方式了！」

王可元稱這本書以多個獨立篇章方式呈現，每一次看都能與生活中發生的事情詰問，提供思考和面對的方法。儘管他印象深刻的金句是「『今後的自己』不可以想得太多，也不可以想得不夠」，但他考慮到憂鬱症患者總是被說「想太多」，因此把這句話改成自己的理解，「『今後的自己」可以想，也可以不想。」閱讀仍有自己的觀點。

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