蕭秉治寵粉玩遊戲 揮出幸運球

蕭秉治（左）在台中簽唱會和歌迷玩揮棒互動遊戲。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蕭秉治昨推出新歌《想悄悄住進你的靈魂》MV，這是近期討論度很高的電視劇《難哄》插曲，他還到該劇拍攝地取景，歌曲也登上KKBOX即時榜第一名，日前他去台中辦簽唱會也首唱這首新歌。

寫過許多動人情歌的蕭秉治推出專輯《完人》，已陸續獲得8個冠軍，8月23日他將到高雄巨蛋舉辦「活著Alive」演唱會，這次先到台中舉辦專輯和演唱會的簽唱會，由於他已超過6年沒到台中辦類似活動，歌迷看到他現身台中都好興奮。

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蕭秉治獻唱《我對你的愛沒有盡頭》以及《外人》等歌曲，另外搭上近期的棒球熱潮，他在現場也以充氣球棒揮出幸運之球，得到棒球的3位歌迷可以上台和他合照，互動過程熱鬧有趣。

前幾天蕭秉治和女友一起去高雄巨蛋看麋先生演唱會，事後談到很感動，笑說自己要永遠當「忠實麋弟」支持他們。

3月8日蕭秉治將到高雄夢時代幸福廣場舉辦簽唱會，另外高雄巨蛋演唱會僅剩零星門票，購票可洽拓元售票系統。

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