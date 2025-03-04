奧斯卡97 基倫克金擒男配求子 老婆打槍 女配柔伊嗨當移民父母的驕傲

基倫克金（左）從去年得主小勞勃道尼手中拿下小金人，搞笑靠在他的肩膀上。（美聯社）

〔記者許世穎、鍾志均／綜合報導〕本屆奧斯卡最佳男女配角毫無懸念，一如預期由幾乎拿遍獎季的《跳痛之旅》基倫克金和《璀璨女人夢》柔伊莎達娜獲得，基倫克金繼艾美獎後再度於台上向妻子潔茲查爾頓求生第四胎，讓潔茲在台下打槍「不行！」

柔伊莎達娜以《璀璨女人夢》獲女配角獎，開心抱獎。（路透）

基倫克金先前憑HBO影集《繼承之戰》贏得艾美獎最佳男主角，對妻子潔茲說希望能再要第三個孩子，潔茲笑言會答應全因當時她根本沒想到他真的會得獎。

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沒想到當時頒獎典禮結束，基倫克金和太太在停車場對她說「其實，我想要四個。」這回太太跟他說「等你拿到奧斯卡時，我就給你生第四個！」雖然太太沒打算兌現，但基倫克金也感性對她說，「潔茲，我一生的摯愛，妳這個不太相信我的人，我愛妳。」

柔伊在《璀璨女人夢》飾演律師麗塔，協助販毒集團首腦成為一名真正的女性，精湛演技廣受好評；她一上台就高喊「媽咪」，表示媽媽有來到現場，也向台下的老公喊話，致詞時更一度感動落淚，情緒激動。

柔伊莎達娜說自己是首位獲得奧斯卡獎的多明尼加裔美國人，感性說：「我的祖母於1961年來到這個國家（美國），我是移民父母的驕傲孩子。」開心能以西班牙語歌唱的角色獲獎，將獎項獻給祖母和家人。

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