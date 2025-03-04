晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

奧斯卡97 艾諾拉奪5金 導演西恩貝克獨抱4獎創紀錄

導演西恩貝克憑《艾諾拉》拿下個人4項奧斯卡，寫下影史紀錄。（法新社）導演西恩貝克憑《艾諾拉》拿下個人4項奧斯卡，寫下影史紀錄。（法新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕第97屆奧斯卡頒獎典禮昨完美落幕，由美國名導西恩貝克執導的《艾諾拉》勇奪最佳影片、導演、女主角、原創劇本、剪輯5項大獎成為本屆大贏家，西恩貝克更刷新奧斯卡紀錄，成為史上首位憑同一部電影在同一年贏得4座奧斯卡獎的得主。

西恩貝克（前）上台領獎時再次強調電影院的重要性，希望電影公司們先專注於院線發行。（路透）西恩貝克（前）上台領獎時再次強調電影院的重要性，希望電影公司們先專注於院線發行。（路透）

《艾諾拉》以性工作者為題材，顛覆傳統「麻雀變鳳凰」類型題材，於去年坎城影展首映後大放異彩，更一舉拿下金棕櫚大獎。導演西恩貝克也憑該片寫下影史紀錄，而史上首位一人於同屆奧斯卡獲得4項大獎電影人，只有1953年華特迪士尼，不過當時他的4座獎項來自不同的電影。

最佳導演擒剪輯獎非第一人

而同時拿下最佳導演和剪輯獎並非沒有先例，艾方索柯朗2013年也曾憑《地心引力》獲得最佳導演，同時也和剪輯師馬克桑格一同獲得最佳剪輯；還有1997年詹姆斯柯麥隆以《鐵達尼號》拿下最佳影片和導演之外，也與另外兩位剪輯師一同獲得最佳剪輯。

西恩貝克獲獎時感性表示，電影人齊聚一堂、參與盛會，是因為熱愛電影，「我們是從什麼時候愛上電影的？就是在電影院！」他強調與觀眾一起在電影院看電影的體驗正受到威脅，「我們可以一起歡笑，一起哭泣，在世界感到分裂的時代，這比以往任何時候都更為重要，這是您在家中無法獲得的集體體驗。」

西恩貝克提及電影院，尤其獨立經營的戲院，正面臨困境，「在疫情期間，我們在美國失去了1000個銀幕，而且這種流失仍在持續。如果我們不扭轉這一趨勢，就將失去文化中至關重要的一部分。這就是我的戰鬥呼號。」

最後西恩貝克喊話要電影公司先專注於電影的院線發行，「父母們，請帶孩子們去電影院觀看長片，這將培養出新一代的電影愛好者與電影人。而我們自己，也應該盡可能地在電影院欣賞電影，讓這種偉大的觀影傳統得以延續並蓬勃發展。」

粗獷派建築師奪3金 璀璨女人夢13搶2

除了《艾諾拉》拿下5項大獎，《粗獷派建築師》則以最佳男主角、配樂、攝影3獎項居次。以13項大獎成為本屆入圍大贏家的《璀璨女人夢》則獲得最佳女配角及原創歌曲兩項大獎，其他獲得兩獎的還有改編自百老匯音樂劇的《魔法壞女巫》獲得最佳美術設計和服裝設計，科幻史詩大片《沙丘：第二部》也拿下最佳視覺效果和音效。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中