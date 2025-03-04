奧斯卡97 艾諾拉奪5金 導演西恩貝克獨抱4獎創紀錄

導演西恩貝克憑《艾諾拉》拿下個人4項奧斯卡，寫下影史紀錄。（法新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕第97屆奧斯卡頒獎典禮昨完美落幕，由美國名導西恩貝克執導的《艾諾拉》勇奪最佳影片、導演、女主角、原創劇本、剪輯5項大獎成為本屆大贏家，西恩貝克更刷新奧斯卡紀錄，成為史上首位憑同一部電影在同一年贏得4座奧斯卡獎的得主。

西恩貝克（前）上台領獎時再次強調電影院的重要性，希望電影公司們先專注於院線發行。（路透）

《艾諾拉》以性工作者為題材，顛覆傳統「麻雀變鳳凰」類型題材，於去年坎城影展首映後大放異彩，更一舉拿下金棕櫚大獎。導演西恩貝克也憑該片寫下影史紀錄，而史上首位一人於同屆奧斯卡獲得4項大獎電影人，只有1953年華特迪士尼，不過當時他的4座獎項來自不同的電影。

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最佳導演擒剪輯獎非第一人

而同時拿下最佳導演和剪輯獎並非沒有先例，艾方索柯朗2013年也曾憑《地心引力》獲得最佳導演，同時也和剪輯師馬克桑格一同獲得最佳剪輯；還有1997年詹姆斯柯麥隆以《鐵達尼號》拿下最佳影片和導演之外，也與另外兩位剪輯師一同獲得最佳剪輯。

西恩貝克獲獎時感性表示，電影人齊聚一堂、參與盛會，是因為熱愛電影，「我們是從什麼時候愛上電影的？就是在電影院！」他強調與觀眾一起在電影院看電影的體驗正受到威脅，「我們可以一起歡笑，一起哭泣，在世界感到分裂的時代，這比以往任何時候都更為重要，這是您在家中無法獲得的集體體驗。」

西恩貝克提及電影院，尤其獨立經營的戲院，正面臨困境，「在疫情期間，我們在美國失去了1000個銀幕，而且這種流失仍在持續。如果我們不扭轉這一趨勢，就將失去文化中至關重要的一部分。這就是我的戰鬥呼號。」

最後西恩貝克喊話要電影公司先專注於電影的院線發行，「父母們，請帶孩子們去電影院觀看長片，這將培養出新一代的電影愛好者與電影人。而我們自己，也應該盡可能地在電影院欣賞電影，讓這種偉大的觀影傳統得以延續並蓬勃發展。」

粗獷派建築師奪3金 璀璨女人夢13搶2

除了《艾諾拉》拿下5項大獎，《粗獷派建築師》則以最佳男主角、配樂、攝影3獎項居次。以13項大獎成為本屆入圍大贏家的《璀璨女人夢》則獲得最佳女配角及原創歌曲兩項大獎，其他獲得兩獎的還有改編自百老匯音樂劇的《魔法壞女巫》獲得最佳美術設計和服裝設計，科幻史詩大片《沙丘：第二部》也拿下最佳視覺效果和音效。

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