柏妍樺養狗自省 學習控制情緒

柏妍樺一手拿零食，一手教Kona握手。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

柏妍樺是獨生女，特別害怕孤單，求學時就一直想養狗陪伴，如今經濟有餘裕，才養了愛犬Kona。她提到Kona也讓她自省，因她媽媽是情緒容易爆炸的人，她從小在高壓環境長大，時刻擔憂媽媽隨時會痛罵她，「現在我只要講話大聲，或看到蟑螂尖叫，狗狗就會嚇到躲起來或是尿尿，這讓我想到『啊，這就是小時候的我』。」

Kona怕陌生環境，就算到了草坪也會在旁邊和柏妍樺觀察一陣子，才下去跑步。（記者胡舜翔攝）

也因為如此，她看著愛犬會反省自己，開始學習控制情緒，過往的她擔憂變成跟自己媽媽一樣的母親，因此抱持不婚不生主義，沒想到養狗後，她學著當好媽媽，她笑說：「養牠的同時，也是在療癒我自己，稍微改變我不想有小孩的念頭。」

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她曾請朋友用塔羅牌進行動物溝通，抽到一張象徵「死亡」的牌，原來是愛犬總是敏銳發現她在家情緒焦慮，或自我反省到哭出來，柏妍樺表示：「難怪我在家裡哭的時候，小狗都會跑過來賴在我身邊，讓我覺得人生沒這麼糟。」讓她感受到破破爛爛的世界，全靠狗狗縫縫補補，變得更美好。

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