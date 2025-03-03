晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

柏妍樺養狗自省 學習控制情緒

柏妍樺一手拿零食，一手教Kona握手。（記者胡舜翔攝）柏妍樺一手拿零食，一手教Kona握手。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

柏妍樺是獨生女，特別害怕孤單，求學時就一直想養狗陪伴，如今經濟有餘裕，才養了愛犬Kona。她提到Kona也讓她自省，因她媽媽是情緒容易爆炸的人，她從小在高壓環境長大，時刻擔憂媽媽隨時會痛罵她，「現在我只要講話大聲，或看到蟑螂尖叫，狗狗就會嚇到躲起來或是尿尿，這讓我想到『啊，這就是小時候的我』。」

Kona怕陌生環境，就算到了草坪也會在旁邊和柏妍樺觀察一陣子，才下去跑步。（記者胡舜翔攝）Kona怕陌生環境，就算到了草坪也會在旁邊和柏妍樺觀察一陣子，才下去跑步。（記者胡舜翔攝）

也因為如此，她看著愛犬會反省自己，開始學習控制情緒，過往的她擔憂變成跟自己媽媽一樣的母親，因此抱持不婚不生主義，沒想到養狗後，她學著當好媽媽，她笑說：「養牠的同時，也是在療癒我自己，稍微改變我不想有小孩的念頭。」

她曾請朋友用塔羅牌進行動物溝通，抽到一張象徵「死亡」的牌，原來是愛犬總是敏銳發現她在家情緒焦慮，或自我反省到哭出來，柏妍樺表示：「難怪我在家裡哭的時候，小狗都會跑過來賴在我身邊，讓我覺得人生沒這麼糟。」讓她感受到破破爛爛的世界，全靠狗狗縫縫補補，變得更美好。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中