（奧斯卡典禮今登場） 波帝二搶影帝強敵多 62歲黛咪攻后硬尬25歲麥琪

安德烈波帝今年以《粗獷派建築師》斬獲各大影帝獎盃，今天是否能在奧斯卡稱帝，令人期待。（美聯社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在台灣時間今天早上登場，昨天舉行的預熱派對上眾星雲集，影帝大熱門安德烈波帝帥氣現身，「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦則是緊牽著女友安娜貝爾瓦莉絲的手，珍妮佛蘿培茲、查寧塔圖、ROSÉ等人也受邀出席，現場星光熠熠。

賽巴斯汀史坦在電影《狂人法則》中飾演美國總統川普，演技備受肯定。（美聯社）

奧斯卡影帝波帝今年以《粗獷派建築師》大殺四方，本來被看好奧斯卡影帝勝券在握，沒想到美國演員工會將影帝頒給《巴布狄倫：搖滾詩人》的「甜茶」提摩西夏勒梅，《綜藝》則報導，波帝要輸也是輸給《秘密會議》的雷夫范恩斯，但在《狂人法則》中飾演川普的賽巴斯汀同樣表現亮眼，讓波帝的稱帝之路增添不確定性。

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黛咪摩兒出道45年能否抱回小金人，不少粉絲都為她集氣。（美聯社）麥琪麥迪遜被看好是影后大黑馬。（美聯社）

《懼裂》的黛咪摩兒看似有望封后，不過《艾諾拉》麥琪麥迪遜同樣來勢洶洶，62歲老將對決25歲新秀精彩可期，但若是《璀璨女人夢》的卡拉索菲亞賈斯康奪下影后，她將成為奧斯卡史上首位跨性別影后。

蜜桃貓朵佳（左起）、Lisa、Raye將擔任奧斯卡表演嘉賓，演出內容保密。（翻攝自X）

脫口秀主持人康納歐布萊恩首次握典禮主持棒，歌舞片《魔法壞女巫》的辛西婭艾利沃、亞莉安娜將一同演出，其他表演嘉賓還包括BLACKPINK的Lisa、蜜桃貓朵佳及Raye，Lisa將成為首位登上奧斯卡的K-pop藝人，3人最近合作歌曲《Born Again》，不過影藝學院澄清並不會獻唱這首歌，但一定是傳奇性的表演。

至於82歲的「福伯」哈里遜福特則因帶狀皰疹，不會出席奧斯卡典禮。奧斯卡頒獎典禮在今天早上7點半於台視同步直播。

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