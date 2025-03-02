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方大同吃素重養生 跨界「兒童繪本」才華洋溢

方大同長年茹素，不菸不酒、不喝咖啡，唯獨戒不掉的壞習慣就是熬夜。（翻攝自臉書）方大同長年茹素，不菸不酒、不喝咖啡，唯獨戒不掉的壞習慣就是熬夜。（翻攝自臉書）

〔記者胡如虹／台北報導〕方大同生前非常養生，長年茹素的他，不抽菸、不喝酒、不喝飲料及咖啡，就連吃的部分都很重視健康，唯獨熬夜工作這一項卻戒不掉，只要一做音樂就廢寢忘食。

熱愛音樂的方大同，每次製作專輯就沒日沒夜，經常每天工作18小時，他曾說：「我知道熬夜對肝功能不好，但是國外歌手可以兩年半才發一張專輯，我們一年發一張，如果要做一張跟國外歌手的音樂品質一樣的專輯，就必須得壓縮時間。」

方大同非常孝順，母親梁茹嵐是第一位發掘他音樂才華的人，早在他17歲時，就找他創作英文兒歌並演唱。

在夏威夷出生的方大同，學齡時期因為移居上海沒有英語學校，所以他只上了3年的小學，就沒有到學校上課了，改就讀函授學校，由父母在家幫他授課。

方大同的母親從事英文幼教工作，他長大後受到媽媽影響，對於兒童教育很有想法，多年前就創作了繪本《艾美夢遊》系列童書，非常受到歡迎。

昨天賈靜雯發聲悼念方大同，透露女兒也是書迷，難過表示：「我心目中的你不只是歌手，也是陪伴我女兒的好作者，謝謝，艾美夢遊去了。」

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