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娛樂 最新消息

李千娜提前離席陪兒 穿華服路邊採買菱角

李千娜（左）與老公黃尚禾出席好友陳志強婚宴。（記者潘少棠攝）李千娜（左）與老公黃尚禾出席好友陳志強婚宴。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李千娜日前和老公黃尚禾參加好友陳志強、曾智希婚宴提前離席，被本報直擊穿著華服站在路邊購買2大包蒸花生和菱角，難道是婚宴沒吃飽？李千娜透過經紀人解釋這些食物是要買給1歲兒子吃，「提早回去也是為了回家陪他。」

李千娜（左）和黃尚禾被本報直擊提早離席，回家前不忘幫兒子買點心。（記者陳奕全攝）李千娜（左）和黃尚禾被本報直擊提早離席，回家前不忘幫兒子買點心。（記者陳奕全攝）

夫妻倆買完點心後站在路旁等計程車，後方有對情侶搭肩哈哈大笑走過，李千娜回頭看了一眼，旁邊的黃尚禾隨著老婆目光轉頭，但搭配大哈欠，看來當爸後，晚上9點就已讓他體力不支。

李千娜與黃尚禾結婚1年半還沒辦婚禮，李千娜放話：「一定有婚禮，但沒有時間表。」老公全力支持並表示一切規劃中，夫妻倆目前重心就是快滿1歲的兒子，直誇兒子是聽話乖巧的天使寶寶，除了已經會叫「爸爸」、「媽媽」，也會「哈囉」跟「拜拜」，奶音讓人聽了融化，之後他們會幫兒子辦週歲趴，也期待兒子能當婚禮花童。

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