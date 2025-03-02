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娛樂 最新消息

中島美嘉唱到哽咽 靈魂嗓音撫慰台粉

日本歌姬中島美嘉連續兩天在林口體育館開唱。（記者王文麟攝）日本歌姬中島美嘉連續兩天在林口體育館開唱。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕日本歌姬中島美嘉在台連唱兩天，共吸引1萬名歌迷朝聖，神曲《曾經我也想過一了百了》更是感動現場歌迷，連中島美嘉都忍不住唱到哽咽，以嘴型說出「謝謝」，心情十分激動。

中島美嘉戴上紅色浮誇睫毛，配上垂簾感帽子神秘現身。（記者王文麟攝）中島美嘉戴上紅色浮誇睫毛，配上垂簾感帽子神秘現身。（記者王文麟攝）

42歲的中島美嘉昨以中文「大家好」向歌迷問安，她一連換穿7套服裝，開場戴上垂簾帽子，以超浮誇的紅色睫毛眼妝驚豔眾人，服裝開深V露出胸前刺青，十分吸睛。演唱會第一波高潮來自她主演的電影《NANA》的主題曲《GLAMOROUS SKY》，全場一聽到前奏就嗨翻，搖滾區的歌迷都站起來，中島美嘉也被歌迷的熱情感染，將麥克風指向粉絲們，更帥氣丟掉帽子，現場尖叫聲連連。

中島美嘉演唱《雪花》、《花束》等20逾首歌曲，渾厚觸及靈魂的嗓音令人動容，且每首歌唱完都90度鞠躬致謝，讓人看到中島美嘉滿滿的誠意，超過兩小時的聽覺、視覺饗宴令粉絲們滿載而歸，中島美嘉心存感激，感謝在職業生涯中能唱這麼多首歌曲給大家聽，最後更感謝台灣歌迷的到來。

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