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娛樂 最新消息

日本綜藝天王1月噎到昏迷 三野文太逝世享壽80歲

三野文太逝世，令許多觀眾相當不捨。（翻攝自X）三野文太逝世，令許多觀眾相當不捨。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕遺憾消息頻傳，日本主持人三野文太昨清晨逝世，享壽80歲，他曾主持過《校園瘋神榜》、《搶救貧窮大作戰》讓觀眾留下深刻印象；曾演過《非常律師禹英禑》的韓星姜明珠於2月27日癌逝，享年54歲，葬禮在今天舉行。

姜明珠（左）過世，演員女兒朴世英發文證實，希望大家記住母親最閃亮的樣子。（翻攝自IG）姜明珠（左）過世，演員女兒朴世英發文證實，希望大家記住母親最閃亮的樣子。（翻攝自IG）

三野文太是許多人的童年回憶，2006年還獲得「一週內主持最多現場直播節目」的金氏世界紀錄，他在2019年因罹患帕金森氏症並卸下《妙國民糾察隊》主持棒後，逐漸淡出幕前。

日媒報導，三野文太在1月中旬不小心被食物噎到昏迷，送醫急救卻未能康復出院。網友找到當時週刊報導，原來三野文太是被牛舌噎到，才釀成憾事，其告別式僅邀請親朋好友參加。

在《非常律師禹英禑》飾演法官的姜明珠儘管生前病痛纏身，仍不放棄熱愛的表演，女兒朴世英希望大家能記得演員姜明珠發光的時刻。

★金哈克曼 疑在2月17日離世

奧斯卡影帝金哈克曼夫婦在2月26日驚傳逝世，四肢皆已木乃伊化，死因成謎。外媒報導，兩人可能在遺體被發現前9天就離世，因為金哈克曼的心臟節律器在2月17日停止發出訊息，應是他生命的最後一天。

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