（專訪）柯貝特強攻奧斯卡不在意獎座 掛心《粗獷派建築師》幕後英雄

編導布萊迪柯貝特執導電影《粗獷派建築師》入圍奧斯卡10項大獎。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北—倫敦連線專訪〕電影《粗獷派建築師》入圍奧斯卡10項大獎，編導布萊迪柯貝特和擔任共同編劇的太太莫娜法斯特沃角逐包括最佳影片、導演、原創劇本等獎項，對於入圍感到相當榮幸，但也苦笑表示對各大頒獎典禮的形式感到有些遺憾，全因根本沒有足夠的時間來感謝數百名工作人員，「而我們要感謝的人實在太多了！」

布萊迪柯貝特（右後）以《粗獷派建築師》榮獲金球獎最佳導演，與編劇莫娜法斯特沃（左）、兩人的女兒開心合影。（路透）

★放下學術性知識 莫娜憑直覺創作

該片觸及移民經歷與藝術創作，柯貝特不諱言安德烈波帝的處境反映了現實中藝術家的遭遇，但強調不是抱著說教的心態去創作電影，也不希望它帶有某種隱藏訊息，「這部電影會被以不同的方式解讀，而這正是我們希望看到的，我更感興趣的是一種探索性的敘事方式，我自己也是在黑暗中摸索，和觀眾一起前行。」

請繼續往下閱讀...

莫娜則表示，兩人花了數年時間研究這個題材，從建築到歷史，努力理解一切，「但在這之後，你需要放下所有學術性的知識，憑直覺去寫，跟隨內心創作。」她認為身為創作者，夫妻倆離這個故事太近了，無法真正告訴觀眾它的意涵，「因此我們更希望聽到觀眾的意見與詮釋，這才是過程最令人興奮的部分。」

安德烈波帝（右二）在《粗獷派建築師》的經歷，其實反映了藝術家在現實中碰到的狀況。（UIP提供）

★只想繼續拍片 盼工作人員獲更多機會

提到入圍甚至獲獎，柯貝特說有時在頒獎典禮一上台就會有閃爍的燈提醒該離開了，「但我真的為這些默默付出的人感到驕傲，希望這部作品能讓他們獲得更多工作機會，並在這個行業中擁有長久的職業生涯，這才是我最希望看到的結果。」

對於拿獎與否，柯貝特直說不太在乎所謂的獎座，「因為它們唯一的價值，就是能讓我們有機會拍下一部電影，對我們來說，最重要的還是能夠持續創作，而不是去追逐這些外在的肯定，能夠繼續拍電影，對我們來說已經是一種幸福了。」《粗獷派建築師》全台上映中，第97屆奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間明天上午舉行。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法