（新片搶鮮看）《粗獷派建築師》一位難民的追尋 一場虛幻的美國夢

安德烈波帝在《粗獷派建築師》中移民到美國展開新生活，卻發現「美國夢」與他想像的截然不同。（UIP提供）

記者許世穎／專題報導

獎季大熱電影《粗獷派建築師》入圍本屆奧斯卡包括最佳影片、導演、男主角、女配角、男配角、原創劇本等10項大獎，繼先前春節連假搶先上映口碑場，終於在本檔新片正式在台上映。

該片由《逆光天后》編劇兼導演布萊迪柯貝特擔任編導，講述安德烈波帝飾演的匈牙利裔猶太建築師「拉斯洛托特」在納粹大屠殺中倖存下來，移民到美國展開新生活，卻發現與他想像的截然不同，美國夢也只是一場虛幻。

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《粗獷派建築師》探討移民經歷與藝術創作之間的相似性，「粗獷派」建築風格也是片中一大重點。（UIP提供）

★以建築之名 探討移民與藝術的相似性

片名中的「粗獷派」指的是1950年代於英國崛起的建築風格，以裸露的混凝土或磚塊為特色的極簡建築，強調結構元素而非裝飾設計，主要興起於戰後重建計畫。導演柯貝特藉由拉斯洛打造的建築，來探討移民經歷與藝術創作之間的相似性。

憑著精湛演出再度角逐奧斯卡的波帝被看好二度封帝，他表示自己將《粗獷派建築師》視為「即使腳下的土地已被夷為平地，仍默默堅持、追求卓越」的故事，更形容這部電影涵蓋了一個男人30年的人生，「能用講故事的方式，讓角色有足夠的時間去觀察和體驗完整的生活，真的是太棒了！」

安德烈波帝在《粗獷派建築師》飾演匈牙利裔，本身和匈牙利早有淵源。（UIP提供）

★難民之子波帝 成功演繹難民建築師

波帝與匈牙利的淵源早於本片，他的母親出生於布達佩斯，在1956年匈牙利革命期間尚年幼，卻被迫逃亡成為了難民，她移民到美國後與片中波帝飾演的拉斯洛一樣，追求成為藝術家的夢想，因此波帝對於角色深感共鳴，身為匈牙利難民之子的身分也成為他演出的靈感來源之一。

先前波帝曾於奧斯卡封帝作《戰地琴人》飾演在納粹大屠殺時倖存的波蘭籍猶太鋼琴師「華迪洛史匹曼」，雖然角色截然不同，但他當時花了好個幾月研究和感受史匹曼的過往，「那個時代的恐怖氛圍仍然縈繞在我心頭，也讓我對拉斯洛以難民身分來到美國，這一路的慘痛經歷和無奈失落更能感同身受。」

安德烈波帝在《粗獷派建築師》飾演於納粹大屠殺中倖存的猶太建築師。（UIP提供）

《粗獷派建築師》近期橫掃各大獎項，已獲得327個獎項提名，並拿下118項大獎，片中3位主要演員安德烈波帝、費莉絲蒂瓊斯和蓋皮爾斯皆入圍奧斯卡，是否能順利獲獎，將於台灣時間3日登場的第97屆奧斯卡典禮揭曉。

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