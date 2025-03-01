「季老師」方岑隔13年跨足大銀幕-昔演反派佛前懺悔 今升格「紀校長」過戲癮

方岑在《我的老師首部曲：燈塔水母的秘密》中飾演校長紀婕。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕方岑淡出演藝圈13年，最近演出由《我的這一班》製作團隊操刀的電影《我的老師首部曲：燈塔水母的秘密》，從「季老師」升格為「紀校長」，她強調不是復出演藝圈，此次只是「玩票」，現階段重心還是放在水療事業上。

段鈞豪（左起）、周曉涵、方岑、寇家瑞一同演出電影，段鈞豪還意外發現妹妹與寇家瑞是同學。（記者陳奕全攝）

電影昨舉行首映會，方岑、周曉涵、寇家瑞、段鈞豪、張心妍及藝鴒等演員均現身，方岑當年以《我的這一班》中的季老師令人留下深刻印象，回顧自己的演藝事業，曾經演了10年的大好人，後來挑戰八點檔反派，從《台灣霹靂火》Helen Ma到《台灣龍捲風》葉美琪的一句「甘安內」，都讓觀眾又愛又恨。

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不過因為劇中反派角色的人設實在太壞，方岑稱自己一度到佛前懺悔，後來才轉念一想，發現「示範」演壞人也是在做功德，因此就放膽去演。只是一下演好人、一下當壞人，讓方岑驚覺「怎麼我都在演別人，自己的靈魂都不見了」，因此她選擇離開演藝工作、做回自己。

時隔13年再度演戲，方岑說拿到腳本後心想「我幹嘛接這個苦差事，還要背劇本，擔心該如何進去角色。」沒想到到了片場很快就進入狀況，短短兩天就拍完了。電影在3月28日上映。

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