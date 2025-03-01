晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

威廉誇三宅社長像初戀 轉身秒向老婆認錯

敖犬（後排左起）、王子、小杰、阿緯、小煜、威廉、朵拉和日本大胃女王三宅社長（前排左起）、俄羅斯佐藤相見歡。（TVBS提供）敖犬（後排左起）、王子、小杰、阿緯、小煜、威廉、朵拉和日本大胃女王三宅社長（前排左起）、俄羅斯佐藤相見歡。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lollipop棒棒堂」敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子錄製《來吧！哪裡怕》，最新一集與經理人朵拉到日本拍攝，六棒展開美食巡禮，走訪小倉魚町銀天街大啖當地美食，還將與兩位日本知名大胃女王俄羅斯佐藤與三宅社長進行比賽，其中，威廉一見到三宅社長就猛誇對方很可愛，直呼像看到初戀，一旁的敖犬則立刻提醒：「你老婆在看喔！」

威廉（左）和大胃女王三宅社長玩麵條遊戲，現場充滿粉紅泡泡。（TVBS提供）威廉（左）和大胃女王三宅社長玩麵條遊戲，現場充滿粉紅泡泡。（TVBS提供）

威廉之前在節目被成員爆料把妹時都會送熊抱哥玩偶，險些釀成婚姻危機，沒想到另一波危機又起，威廉與三宅社長互動充滿粉紅泡泡，還透過「麵條遊戲」親密接觸，兩人咬著烏龍麵四目相交、好似在放電，不過威廉隨後也透過鏡頭向老婆喊話：「為了一口飯，我們忍一下，我的初戀還是妳啦！」一番話引起眾人爆笑。

本次旅程六棒將透過四回合對抗日本大胃王俄羅斯佐藤與三宅社長，比賽範圍涵蓋北九州四大特色美食，威廉還信心喊話：「我是陳傑憲，Team Taiwan！沒有極限！」衝勁十足準備要帶領六棒全力迎戰，力拚逆襲大胃王。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中