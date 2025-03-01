威廉誇三宅社長像初戀 轉身秒向老婆認錯

敖犬（後排左起）、王子、小杰、阿緯、小煜、威廉、朵拉和日本大胃女王三宅社長（前排左起）、俄羅斯佐藤相見歡。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lollipop棒棒堂」敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子錄製《來吧！哪裡怕》，最新一集與經理人朵拉到日本拍攝，六棒展開美食巡禮，走訪小倉魚町銀天街大啖當地美食，還將與兩位日本知名大胃女王俄羅斯佐藤與三宅社長進行比賽，其中，威廉一見到三宅社長就猛誇對方很可愛，直呼像看到初戀，一旁的敖犬則立刻提醒：「你老婆在看喔！」

威廉（左）和大胃女王三宅社長玩麵條遊戲，現場充滿粉紅泡泡。（TVBS提供）

威廉之前在節目被成員爆料把妹時都會送熊抱哥玩偶，險些釀成婚姻危機，沒想到另一波危機又起，威廉與三宅社長互動充滿粉紅泡泡，還透過「麵條遊戲」親密接觸，兩人咬著烏龍麵四目相交、好似在放電，不過威廉隨後也透過鏡頭向老婆喊話：「為了一口飯，我們忍一下，我的初戀還是妳啦！」一番話引起眾人爆笑。

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本次旅程六棒將透過四回合對抗日本大胃王俄羅斯佐藤與三宅社長，比賽範圍涵蓋北九州四大特色美食，威廉還信心喊話：「我是陳傑憲，Team Taiwan！沒有極限！」衝勁十足準備要帶領六棒全力迎戰，力拚逆襲大胃王。

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