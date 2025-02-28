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愛女吃葡萄噎喉無法呼吸 祖雄急施哈姆立克法救回

祖雄（左）和辣妻佳娜（右）、混血女兒「內內」家庭生活幸福甜蜜。（年代提供）祖雄（左）和辣妻佳娜（右）、混血女兒「內內」家庭生活幸福甜蜜。（年代提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕男星祖雄與烏克蘭女星佳娜婚後育有1歲多女兒「內內」，時常在節目上分享新手爸媽的育兒生活，近期他登上年代新聞《聚焦2.0》，分享曾經用「哈姆立克法」替被葡萄噎到的女兒進行急救的經驗。

祖雄擁有急救員、體適能、健康領域等近20張證照，「證照魔人」當之無愧，祖雄提到：「有一次我們想給她（女兒）吃葡萄，雖然已經有切小塊，但她直接一口吞下就無法呼吸。」祖雄見狀馬上幫內內翻身並採用哈姆立克法拍背，所幸沒有造成憾事，他也在錄影現場示範正確急救步驟，呼籲每個人都應該要學，在重要時刻可幫助他人。

家鄉在馬來西亞的祖雄，從小在漁村長大，每天餐桌上都一定會有鹹魚、蝦米等重鹹食物配粥，而家人因習慣吃重鹹口味，外婆不僅罹患高血壓、糖尿病，因腎功能衰退，已經洗腎7、8年了，晚期甚至需要2天就洗腎一次，相當痛苦，最後因心肺衰竭過世。祖雄有感於此，特別鑽研健康產業，致力於傳授正確的飲食及運動知識，盼大家都能顧好自己的健康。

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