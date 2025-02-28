唐從聖備專屬排練袋 軋7劇沒在怕

唐從聖在《冒牌天使》中詮釋一名從「逃犯」神蹟般地變成「神父」的男子。（果陀提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕唐從聖參演果陀劇場《冒牌天使》至今第10年，該劇主軸圍繞在「相信，就會有奇蹟」，唐從聖回憶過去有次演出舞台劇時，上半場突然全身抽筋、動彈不得，嘴巴也因僵硬歪掉，講台詞時音調都變了，讓劇組嚇傻，他在中場休息時暗自跟上帝禱告：「讓我順利把這場戲演完，不要對不起買票進場的觀眾！」隨後竟奇蹟似恢復，順利演完下半場，讓他印象深刻。

唐從聖近幾年舞台劇邀約不斷，前年連演6齣，去年演7齣，可說是「週末都出現在表演廳舞台上的人」，更誇張的是他曾連續5個週末到各地演出不同的劇本，他特地準備一個專屬的排練袋裝著各個劇本，以防自己隨時要複習。

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他也提到自己從小學四年級看到復興劇校的後空翻表演，就深深被吸引，開始在報紙上尋找童星培訓的招生訊息，小六參加演員訓練班，國中加入軍樂團打小鼓，本來不被父親看好的才藝，沒想到竟因此意外加入庄頭殯葬隊成為其中一員，2個半小時就賺500元，比當年爸爸賣牛肉一天的所得還要高。

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