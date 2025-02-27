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大霈認愛法國名導男友 Melody甜交王陽明遠親

大霈在演藝圈是難得沒有緋聞纏身的女藝人。（資料照，記者王文麟攝）大霈在演藝圈是難得沒有緋聞纏身的女藝人。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺、林欣穎／台北報導〕「Melody」殷悅和「大霈」李霈瑜昨雙雙以「好朋友」為名義認愛。Melody在2023年結束13年婚姻，日前曾透露有位聊得來的朋友，隨即被拍到和從事金融業的男友約會，對方是王陽明的遠親，有過1段婚姻，但老婆意外過世單身近10年，Melody經紀人則回應2人是很談得來的朋友，並提到Melody相當欣賞對方。

Melody離婚近兩年，羞認目前有聊得來的對象。（資料照，記者胡舜翔攝）Melody離婚近兩年，羞認目前有聊得來的對象。（資料照，記者胡舜翔攝）

Melody透過經紀人表示對方是單親爸爸，價值觀相似，經常互相討論孩子的教育問題，「Melody欣賞他一個人這些年帶孩子的用心良苦，也欣賞他是MIT畢業的學霸和事業工作的成績。」

而大霈被拍到深夜和法國名導哈希德阿米（Rachid Hami）甜蜜勾手散步，據悉交往1年，她透過經紀人表示2人最近在聊新企劃創作，接著無獨有偶，又以演藝圈習慣稱的「好朋友」來代稱男友。

導演哈希德阿米曾為電影《榮耀之路》來台宣傳。（資料照，記者陳逸寬攝）導演哈希德阿米曾為電影《榮耀之路》來台宣傳。（資料照，記者陳逸寬攝）

導演哈希德阿米跟台灣很有淵源，他拍攝的台法電影《榮耀之路》由宋芸樺和法國演員沙伊恩布曼丁（Shaïn Boumedine）主演，2023年，他再獲曾寶儀邀請來台拍電影《愛情城事》，大霈就是他執導片段的客串演員，因此擦出愛火。

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