藝人暖交流-周董雪梨助陣五月天 任賢齊溫暖陳美鳳 關照九孔

周杰倫（左）雪梨當地陪，讓阿信露出燦爛笑容。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕演藝圈雖然是個常被外界拿來比較人氣的光鮮戰場，但藝人之間其實也常有暖心的互動。

陳美鳳（中）大讚任賢齊（右）和九孔的情誼讓人感動。（翻攝自臉書）

之前「周董」周杰倫義氣相挺五月天衝澳洲巡演票房，不惜提早曝光他的嘉賓身分；最近任賢齊爽快答應助陣昔日帶領他主持的胡瓜所號召的公益演出，後台也關切帶傷上陣的前輩陳美鳳，讓陳美鳳直呼好感動。

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任賢齊（前）笑稱九孔（後）亂入AKB48 Team TP像「怪叔叔」。（翻攝自臉書）

陳美鳳談到：「因為心湄的關係認識了任賢齊，很久不見，他還是一樣溫暖。馬上關心我的腳傷，好點了嗎？甚至蹲在輪椅旁，貼心地問：『有什麼可以幫忙的？』這樣的真誠，真的讓我感動。」

「鑽石舞台之夜」演唱會上，任賢齊好友九孔模仿他唱《心太軟》逗笑歌迷，陳美鳳也談到這對好兄弟的感情，「他和九孔之間像家人一樣的情感，在這個圈子裡，這樣的友誼實在難能可貴。」並誇：「任賢齊即便已是天王，他依然細心照顧身邊的每一個人，這份體貼和溫暖，值得好好學習。」

任賢齊除了關照九孔，也不忘提攜後進藝人，當天在後台特別和女團AKB48 Team TP互動，笑說亂入的九孔是「怪叔叔」，九孔則開玩說自己是「AKB49」，多出來的練習生。

前幾天助陣完五月天演唱會，周董還帶阿信在雪梨逛逛，分享兩人合照並說：「帶主唱出來曬曬文青人的行程，就是聊聊音樂，但重點是，你的書好像有點厚，要確定餒。」阿信則說：「生活照裡有杰倫，這到底是平凡還是奢華啊？感謝杰倫帶我逛雪梨。」網友討論，難得看到阿信如此燦笑，可見和周董在一起是真的開心。

喜歡閱讀也充滿文采的蔡康永看到周董和阿信的互動則說：「二位逛書店，我們書呆子可開心了！」樂見兩位歌壇大咖一起走入書香世界。

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