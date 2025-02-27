邵雨薇人鬼戀小鮮肉 初孟軒羞認被電有反應

《啵ME之我的青春住了鬼》殺青，亮哲（左起）、賴雅妍、邵雨薇、李雪、初孟軒暢聊合作花絮。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕邵雨薇、初孟軒主演青春鬼片《啵me之我的青春住了鬼》昨舉辦殺青宴，邵雨薇首度挑戰演出女鬼，最大突破是打戲；初孟軒演出劇團導演，和邵雨薇談起「人鬼戀」，笑稱在電影裡有被她電到，曖昧透露自己起（害羞）反應。

邵雨薇表示這次壓力很大，沒心力和劇團成員一起玩，一喊卡就去狂吃，笑說不在意體重；問到和初孟軒對戲感覺如何？邵雨薇狂發好人卡，表示「他是很可愛的小少年」，還爆料他在拍片之餘，會在海邊找四葉幸運草送給大家，十分貼心。

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初孟軒和邵雨薇對戲，剛好她男友是金馬影帝吳慷仁，問他是否壓力山大？初孟軒坦言完全沒有，因為前製作業都做足，追問吳慷仁是否有探班？他笑稱沒看到，隨後大讚「慷仁哥是很帥的」。

賴雅妍在片中跨齡演出初孟軒母親，她打趣說一開始很震驚，心想怎麼會演媽，不過初孟軒將她當作真的媽媽對待，讓賴雅妍暖心說：「覺得這劇組很窩心。」

演出《影后》備受矚目的李雪演出劇團的靈魂人物，和陳昱廷、顏廷儒等人共組青春五人幫，李雪表示自己愛講垃圾話，雖然角色很皮，但工作能力非常好。《啵me之我的青春住了鬼》預計下半年在台上映。

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