邱以太有感《夜校》母女互動 自招從小叛逆

陳姸霏（左起）、邱以太、項婕如出席《夜校女生》首映會，很開心電影終於要上映。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《夜校女生》昨舉辦首映會，監製唐在揚、導演莊景燊、演員陳姸霏、邱以太、項婕如、季芹以及涂善存皆出席活動與影迷同歡，演唱主題曲的超人氣天團「告五人」也到場力挺，邱以太於外公過世後首度露面，直說家裡都很好，媽媽林葉亭也很好，「現在就是多陪陪媽媽，陪陪外婆。」

告五人演唱《夜校女生》主題曲，提醒粉絲不要對成績得失心太重。（記者胡舜翔攝）

提到電影終於要上映，陳姸霏直呼緊張，項婕如則表示很期待，涂善存回憶自己高中時是體保生，「片中那種認同感在每個時代都適合。」片中季芹和陳姸霏的母女對戲張力十足，邱以太說看的時候想到自己跟媽媽，「我從小就很叛逆，常常沒有看到爸媽的角度。」

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邱以太說媽媽看完電影也覺得母女吵架的戲很像他們母子相處，甚至媽媽也像片中季芹一樣，在日本求學時也曾撿過衣櫃，正說到「她會去撿舊的洗衣機…」，想想趕緊說「這個要問媽媽才能說！」

此外，特別到場力挺的告五人直說對片中的劇情相當感動，看到兩位女主角為了升學考試所苦，除了希望大家要多多讀書之外，也提醒粉絲不要過於被成績綁架、得失心太重，「不用永遠都是100分，但要保持吸收新事物的快樂。」

片中使用了五月天的《擁抱》當背景音樂，導演莊景燊大讚「五月天很支持國片」，一旁季芹聽了直呼「其實5566也很適合！」至於會不會考慮和老公同台演出？季芹當場表示「跟他不行！感情戲很重的還是切開，所以我拍情緒戲也不希望他來探班！」但笑言王仁甫在等導演莊景燊找他拍戲，讓導演笑說「下次改父子檔吵架！」《夜校女生》今天在台上映。

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