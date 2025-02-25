宋柏緯一打二 甜吻王真琳硬上雷嘉汭

宋柏緯（左）、王真琳在《死了一個娛樂女記者之後》飾演甜蜜情侶，兩人表現充滿粉紅泡泡。（鏡文學提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕宋柏緯在影集《死了一個娛樂女記者之後》因女友王真琳離世陷入低潮，深陷酗酒、嗑藥之苦，與女友甜蜜擁吻的幻覺襲來，不小心錯認同門師妹雷嘉汭甚至強吻未遂，雷嘉汭嚇得花容失色，推開他後迅速逃走。

宋柏緯需和兩女親密互動，前一秒充滿粉紅泡泡，下一秒又被要求氣氛尷尬，兩段戲大相逕庭讓三人的好演技不言而喻。當天試戲時，宋柏緯與王真琳還有一點害羞和尷尬，導演提點：「你們不要看起來這麼不熟啦！」兩人忍不住笑出來，才逐漸放鬆，正式上戲時的互動甜蜜度直線上升。

請繼續往下閱讀...

王真琳劇中和王渝萱為高中閨密，她在拍輕生戲時展現驚人演技，即便在狹小環境中、身邊環繞著滿滿的工作人員，仍能無視週遭醞釀情緒秒掉淚。其實，她前一秒還在休息室看漫畫，下一秒馬上轉變為陰鬱少女，角色轉換超迅速。

〈h4〉自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。〈br〉安心專線：1925 〈br〉生命線協談專線：1995。〈br〉張老師專線：1980〈/h4〉

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法