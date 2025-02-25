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楊麗音41年前《殺夫》 狂K陳淑芳來真的

李昂（左起）、陳淑芳、楊麗音擺出搞笑姿勢，分享《殺夫》拍攝趣事。（記者王文麟攝）李昂（左起）、陳淑芳、楊麗音擺出搞笑姿勢，分享《殺夫》拍攝趣事。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕經典電影《殺夫》闊別41年，本週將在台重映，原著作者李昂攜陳淑芳、楊麗音合體宣傳。回憶當初兩人打架、互扯頭髮都來真的，楊麗音分享當年才20出頭，坦言要和長輩打架有些拘束，但陳淑芳暖心說：「不怕，沒關係」，最後一次OK。

《殺夫》主角夏文汐當年大膽屠刀「殺夫」成經典，女配角陳淑芳昨也被讚早就有「影后」潛力，看過修復版的李昂誇陳淑芳身材很好：「不只妖嬌，尤其罵人不帶髒字，氣場很足。」陳淑芳謙稱：「是老爸老媽把我眼睛生得這麼大，現在沒辦法了。」至於打架戲，她笑說（女人）若是要打架，都會很兇的。

《殺夫》尺度震撼當年台灣社會，李昂直言當初《殺夫》上映後，內心留有遺憾，希望能多點女性觀點，更直指想拍「女女版」《殺夫》，不過她說，目前多半是男導演來談，她希望由女導演執導，打趣稱有時候女人拍得反而更色情，更暴力。

李昂說：「這次劇本會自己寫，謝謝當初曾壯祥導演留下小女孩伏筆，讓故事有了新的可能。」還說「當年在電影裡的三姑六婆，下集就來互相砍殺」，讓陳淑芳和楊麗音一聽，皆表示如果要拍女女版，一定要參與演出。《殺夫》修復版27日在台重映。

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