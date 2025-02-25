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娛樂 最新消息

張學友10輪巡演飆唱1000場 華語歌壇第一人

張學友10輪巡演不斷締造紀錄，感謝歌迷一直在身邊支持。（環球提供）張學友10輪巡演不斷締造紀錄，感謝歌迷一直在身邊支持。（環球提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「歌神」張學友前天完成「60+巡迴演唱會」的第218場演唱會，同時也是他歌唱生涯40年來的第1000場個人演唱會，成為首位巡演場次達到千場的華語歌手，見證了華語流行音樂邁向世界舞台的戰績。

張學友迎來歌唱生涯第1000場個人演唱會。（環球提供）張學友迎來歌唱生涯第1000場個人演唱會。（環球提供）

38年吸引上千萬觀眾 締造華語樂壇傳奇戰績

張學友的10次巡演堪稱跨越時空的音樂傳奇，自1987年首輪「張學友87演唱會」從香港紅磡出發，到2025年的第十輪巡演累計場次達到1000場，歷程橫跨38年，足跡遍佈亞洲、歐洲、大洋洲及美洲，走訪超過18個國家和地區的百餘座城市，吸引上千萬觀眾入場，締造華語樂壇難以超越的成就。

雖然張學友多次表示他並不以破紀錄為目標，但歷次巡演都在創造紀錄。1995年「友學友演唱會」舉辦100場，刷新當時華人歌手單次演唱會紀錄；2010年「1/2世紀世界巡迴演唱會」在一年之內突破200萬現場觀看人數，創造了金氏世界紀錄；2016年「A Classic Tour學友經典巡迴演唱會」共舉辦233場，成為華人歌手單輪巡演的最高場次紀錄；「60+巡迴演唱會」有望打破上一輪紀錄。

歌神回顧千場歷程 感謝每一個歌迷

在當晚的演唱會上，張學友回顧1000場歷程，深情表示：「1000場對我來講是什麼，就是證明我過去40年，放了超過3000個小時在這個舞台上。我相信我對這個舞台有足夠的真誠，也有足夠的愛。」他謝謝每一位歌迷，「無論你今天在場或是不在場，沒有你們，我無法站在這個舞台上做我自己最喜歡的事情。」

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