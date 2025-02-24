戴佩妮牽手靈魂伴侶 梁靜茹相擁灑淚

戴佩妮飆電吉他，搭配俐落短髮，讓觀眾驚呼「帥呆了」。（妮樂佛提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕戴佩妮「雙生火焰」演唱會首站前天在上海登場，相隔9年後再度舉辦大型巡演，她與歌迷共同見證25年的音樂旅程，好姐妹梁靜茹擔任嘉賓，戴佩妮寵溺稱彼此是「靈魂伴侶」，兩人也淚灑舞台。

梁靜茹（右）擔任戴佩妮演唱會嘉賓，兩人淚灑舞台。（妮樂佛提供）

演唱會的舞台設計以「雙生火焰」為核心概念，打造極具未來感的大型環狀LED，結合360度旋轉舞台與升降裝置，開場戴佩妮從天而降，以霸氣十足的姿態演唱《勢在必行》點燃現場氣氛。

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唱完《水中央》後，戴佩妮拿起電吉他演唱《Never》，搭配俐落短髮，讓觀眾驚呼「帥呆了」，她接連演出《保護我》、《好感覺》等經典歌曲，唱到大S生前代表作《流星花園》片尾曲《你要的愛》末尾，戴佩妮輕輕雙手合十，觀眾紛紛默默拭淚。

首站她邀來梁靜茹助陣，事先約定演唱時不要太靠近彼此，因為對視就會淚眼汪汪，當唱到梁靜茹《愛久見人心》中「忘了先把彼此抱緊」段落時，兩人飛撲相擁而泣，深厚感情不言而喻。「雙生火焰」台北站3月22日在小巨蛋接棒登場。

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