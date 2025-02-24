李俊昊卸拐杖性感歐巴歸來 露深V耍性感扮狐狸裝可愛

李俊昊開場放送深V好身材，替廣大粉絲謀福利。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國男神李俊昊前天起，一連兩天在台大體育館辦見面會，狂吸近4000名鐵粉到場，他帶來《Nobody Else》、《Can I》等17首歌，台上賣力耍性感，甚至戴上狐狸尾巴裝可愛，使盡全力寵粉。

李俊昊扮成「李狐狸」寵粉。（讀者提供）

李俊昊日前深受腿傷所苦，在韓國被拍到拄著拐杖，所幸來台逐漸康復中，這兩天特別放下拐杖，恢復「性感歐巴」形象，應景用中文說，「大家好我是俊昊，很高興見到你們 有沒有想我？」馬上引來台下應援歡呼聲。

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心繫台粉的李俊昊為照顧四面八方的粉絲，刻意詢問台下「後面的朋友，看得清楚嗎？聽得清楚嗎？聽起來很小聲耶」，接著看到撒嬌攻勢奏效，又接著用中文告白「我愛你」，直說真的不想回家，炒熱現場氣氛。

聊到自己的稱號，李俊昊學著翻譯喊「親愛的寶貝」，更拿出狐狸耳朵、手套和尾巴道具，羞說「你們喜歡我就裝扮吧，不然這輩子哪有機會這樣做呢？」全場大喊「李狐狸」，畫面搞笑又有趣。

昨李俊昊一口氣連唱三次《Kiss》，大曬胸前深V好身材，答謝粉絲歡呼聲；此次他除了為粉絲帶來難忘回憶，今年還有《現金英雄》、《颱風商社》等戲劇預計下半年播出，令戲迷期待不已。

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